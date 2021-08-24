Удивительное рождение: акуленок родился без участия самца
Источник:New York Post
В итальянском океанариуме родился малыш вида гладкая гончая акула. Он появился на свет в аквариуме, где десятилетиями живут только две самки-акулы.
Ни одного самца акулы вблизи аквариума, где произошло рождение, не было. Таинственное зачатие произошло в океанариуме Acquario Cala Gonone на Сардинии в Италии.
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Как акуленок мог появиться у двух самок
Ребенка акулы уже назвали Испера – с итальянского – Надежда. Эксперты считают, что детеныш на самом деле является клоном своей мамы. Он появился на свет с помощью партеногенеза, при котором эмбрион оплодотворяется полярной клеткой. Это побочный продукт мейоза, когда зародыши клетки делятся, образуя яйцеклетку или сперматозоид.
Удивительное появление акуленка в аквариуме двух самок: смотрите видео
Полярная клетка у самок, которая содержит дубликат ДНК яйцеклетки, является лишней в присутствии спермы самца. Но при партеногенезе, который наблюдался у некоторых акул и других животных, ученые считают, что полярную клетку можно использовать как дополнительную ДНК одинокой яйцеклетки.
Акуленок может быть клоном своей матери / Коллаж Newsflash
Морские биологи из Кала Гононе прислали образцы ДНК в лабораторию, чтобы подтвердить свою гипотезу.
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Размножение партогенезом
- Партеногенез относительно распространен у беспозвоночных: червей, насекомых, некоторых паукообразных и ракообразных.
- Реже он наблюдается у позвоночных, в частности некоторых амфибий, ящериц и рыб.
- Самоклонирование подтверждено у трех видов акул: каподовой, чернокрылой и зебры.
- Возможно, вид серой гладкой акулы тоже добавят к этому перечню после появления Исперы.