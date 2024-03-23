Не порода, а сплошная болячка: вывели первого в мире врожденно здорового французского бульдога

Порода собак французский бульдог становится все более популярной в мире. Однако более чем столетнее разведение и уникальные особенности привели к тому, что эти животные испытали множество физических проблем, а их средняя продолжительность жизни всего 4,5 года.

Исследователи пытаются спасти породу с помощью науки. Так, им удалось вырастить первого в мире полностью здорового французского бульдога.

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Вырастили первого французского бульдога без единой болячки

Сегодня ученые и заводчики стремятся изменить ситуацию, чтобы сделать представителей этой породы более здоровыми. Конечным результатом, как ожидается, может стать новый вид породы: например, длинная морда позволит смягчить некоторые из проблем со здоровьем.

В то же время исследователи утверждают, что в генофонде французских бульдогов недостаточно черт, чтобы вызвать эти необходимые изменения.

Для достижения желаемого результата, вероятно, придется скрестить французских бульдогов с другими собаками,

– предполагают ученые.

Эксперты также отмечают, что любителям этой породы придется привыкнуть к тому, что здоровые щенки, вероятно, существенно отличаться от того, к чему мы привыкли.

Предыдущие исследования уже показали, что французские бульдоги имеют большие глаза и плоскую морду, а также пропорции, которые вызывают в человеческом мозге инстинкты воспитания и защиты. У представителей этой породы также короткое тело, а из-за своей преувеличенной формы тела они часто испытывают трудности с дыханием, а также проблемы с позвоночником и склонны к тепловому удару.

Лили стала первым французским бульдогом, который полностью здоров / Фото Hawbucks France Bulldog Kennel

По словам профессора Эрика Олстада, проблемы с дыханием у французских бульдогов связаны с тем, что в их коротких и узких дыхательных путях слишком много мягких тканей, вследствие чего возникают проблемы с дыханием. Кроме того, морщинистое тело делает их склонными к проблемам с кожей, а узкие бедра требуют родов с помощью кесарева сечения.

Могут вывести новую породу

В Нидерландах Шанталь Вагевельд-ван Круининг работает над новой разновидностью породы – французским бульдогом Хобас. Ученая влюбилась в породу после того, как усыновила своего первого щенка, который позже умер из-за проблем с позвоночником. Вагевельд-ван Круининг задумалась над тем, что людям стоит изменить свои взгляды на породу, ведь то, что мы считаем "нормальным" фактически наносит животным страдания.

Вагевельд-ван Круининг преуспела в своих попытках создать здорового французского бульдога, однако она вряд ли сможет принять участие в выставках. Абсолютно здоровая собака Лили имеет более длинную морду, не имеет проблем с позвоночником, а также у нее есть хвост. При этом генетическое тестирование подтверждает, что на самом деле Лили на 100% французский бульдог.

Форма и телосложение головы убедительно свидетельствуют о том, что большая часть линии этой собаки принадлежала нынешним типичным французским бульдогам, к которым мы привыкли. В то же время Лили имеет более пропорциональное тело: более длинную спину и хвост, а также более длинные ноги.

У Лили появились свои щенки / Фото Hawbucks France Bulldog Kennel

В своем эксперименте Вагевельд-ван Круининг пошла дальше: у ее собаки Лили появились щенки, которые технически и генетически являются французскими бульдогами, но в них есть и нечто особенное: черты другой породы. Их отец является потомком французского бульдога в третьем поколении, скрещенного с американским стаффордширским терьером, что делает его так называемым гибридом F3, а щенков F4.