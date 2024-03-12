Плюнул сопернику прямо в душу: тюлень и орлан устроили забавную схватку - кто победил

Разнообразная экосистема Земли продолжает удивлять исследователей своими захватывающими взаимодействиями между различными видами. Теперь ученые заявили, что им удалось снять уникальное противостояние серого тюленя (Halichoerus grypus) и орлана (Haliaeetus albicilla).

Исследователи заявляют, что такое противостояние хищной птицы и млекопитающего было зафиксировано впервые в истории, и оно оказалось весьма комичным. Предлагаем увидеть его и Вам!

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Ученые впервые сняли ссору тюленя и орлана в гавани

Орнитолог Клэр Джейкобс во время прогулки по гавани Ньютауна на острове Уайт сняла эту встречу. Вполне вероятно, что противостояние вовсе не было дружеским, однако оно также оказалось весьма комичным.

Во время прогулки исследовательницы заметили орлана, пикирующего к воде во время прилива. Но потом произошло нечто необычное: из глубин внезапно показался взрослый серый тюлень. Животное сначала облаяло птицу, а потом и вовсе выпустило в его сторону струю воды.

Тюлень начал лаять, вероятно, чтобы отвадить орла от еды / Фото Clare Jacobs

Тюлень направил на птицу струю воды / Фото Clare Jacobs

Предполагают, что таким поведением тюлень, вероятно, пытался отогнать орду, чтобы защитить добычу, которую они оба преследовали: рыбу в воде.

Сейчас на острове Уайт часто встречаются серые тюлени и орланы, однако об их взаимодействии до сих пор не было известно. Фактически это первое свидетельство того, что серые тюлени используют плевки как средство защиты или сдерживания пернатого противника,

– говорит Меган Джейкобс.

Неожиданным открытием стало то, что исследователи выяснили, что плевание не является распространенным поведением среди позвоночных животных. Хотя оно чаще всего наблюдается у людей, верблюдов, лам, альпак, а также у некоторых видов змей и рыб, для серого тюленя оно оказалось эффективной формой защиты.

Серые тюлени – относительно небольшие млекопитающие, которые могут вырастать до 2 метров в длину. Известно, что эти существа питаются преимущественно песчаником, палтусом, треской, сельдью и лососем, создавая прямую угрозу для орлов, которые также полагаются на рыбу и водоплавающих птиц как на источник существования.

Ученые подтвердили, что орланы, самый большой вид в Европе, могут похвастаться удивительным размахом крыльев до 2,37 метра.

Заметим, исследователи заметили у берегов Новой Англии серого кита. Это стало редким явлением для вида, который на протяжении веков вымирал в водах Атлантического океана, пока не исчез полностью.