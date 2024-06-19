Урожайный день: в одной точке океана обнаружили 160 самых больших животных Земли – морские фото

Океан, который покрывает большую часть нашей планеты, является средой обитания миллионов животных, в том числе одних из крупнейших на Земле. Во время недавнего аэрофотографирования у побережья Новой Англии исследователи из NOAA Fisheries наблюдали значительное количество китов в течение одного дня.

Исследователи были удивлены таким скоплением морских гигантов. К тому же значительная часть из них приходилась на редких и тех, находящихся под угрозой исчезновения.

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В один день в океане заметили более 160 крупнейших животных

Во время полета команда охватила территорию к югу от Мартас-Виньярд и к юго-востоку от Нантакета.

Некоторые из этих наблюдений могли быть кратными одному и тому же киту,

– заявил Терри Фреди из NOAA.

В общем ученым удалось понаблюдать за 161 китом семи разных видов, причем некоторые из них относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения, сейвалов, причем некоторые из них относятся к редким и находящимся под угрозой исчезновения. Также ученым удалось снять косатку во время охоты.



Ученые также зафиксировали косаток / Фото NOAA

Во время недавнего исследования замечено, что в этом районе присутствовало значительное количество китов, что является обычным явлением в это время года. В то же время исследователи отметили, что такое большое скопление китов, в том числе различных видов, является необычным событием, поскольку их исследования не проводятся ежедневно или в одних и тех же местах. Исследовательская группа описала это явление, как исключение, а не правило.

Авторы исследования отмечают, что среди их улова были:

горбатые киты;

финвалы;

полосатики;

кашалоты;

косатки.

К слову, ученым удалось сфотографировать сразу две косатки, одна из которых держалась за тунца. Отметим, что крупная рыба является обычным лакомством для косаток: некоторые исследователи утверждают, что косатки даже могут нападать на лодки в поисках тунца, однако такое поведение встречается крайне редко.

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Во время исследования также было обнаружено два вида китов, которые находятся под угрозой исчезновения.

Ученые заметили североатлантического гладкого кита – всего три наблюдения. Считается, что на планете осталось всего около 360 особей. Заметили и сейвала – третьего по величине кита в мире после синего кита и финвала. Взрослые самки могут достигать 18 метров в длину и весят около 45 000 килограмм. Известно, что в результате китобойного промысла было убито около 300 000 сейвалов, в результате чего этот вид оказался на грани исчезновения.

В целом ученые отмечают, что большую часть наблюдений составили сейвалы – на их долю пришлось 93 наблюдения, что является одной из самых высоких концентраций, когда-либо зафиксированных в океане.