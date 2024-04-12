"Разочаровалась в жизни": ученые показали существо с забавным лицом, которое сидит на морском дне

Несмотря на то, что океан покрывает большую часть поверхности Земли, он остается одной из наименее исследованных областей на планете. В попытках исследовать огромные неизвестные глубины ученые отправляются в экспедиции, чтобы обнаружить редкие и уникальные виды.

Во время последнего погружения у берегов Чили ученые обнаружили лягушку, которая "разочаровалась в жизни", и самое глубоководное существо, полагающееся на фотосинтез для выживания.

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На морском дне сидит самая разочарованная лягушка в мире

Международная группа ученых во главе с доктором Эрин Истон из Техасского университета в долине Рио-Гранде и Хавьером Селланесом из Католика-дель-Норте в Чили недавно отправилась в 40-дневную экспедицию у побережья Чили. Экспедиция сосредоточилась на хребте Наска, который простирается на 2 900 метров и кишит более 110 подводными горами, поддерживающими разнообразные виды морской жизни.

В своем революционном открытии исследователи определили уникальное место с одним из самых высоких уровней морского эндемизма. Это означает, что определенные виды встречаются только в этой местности, что делает ее магнитом для ученых и исследователей.

За время экспедиции нам удалось открыть 160 видов, обитающих на подводных горах у побережья Чили, причем по меньшей мере 50 из них оказались новыми для науки. Во время исследования ученые нанесли на карту 78 000 километров морской территории,

– говорит Истон.

Во время недавнего погружения ученые открыли 10 ранее неизвестных подводных гор и наблюдали за разнообразными морскими обитателями. Среди замеченных существ были кальмары, рыбы, кораллы, моллюски, морские звезды, стеклянные губки, морские ежи, крабы и приземистые омары.

Морская жизнь на хребте Наска: смотрите видео

Однако, самыми удивительными находками ученых оказались "разочарованная жизнью" морская лягушка - костистая рыба хаунакс из семейства морских лягушек. Также самое глубоководное существо, зависимое от фотосинтеза, известное в мире как морщинистый коралл.

Хаунакс, костистая рыба из семейства морских лягушек / Фото ROV SuBastian/Schmidt Ocean Institute

В исследовании ученые подчеркивают важность своих выводов для углубления знаний о морской среде. В условиях, когда планета переживает глобальное потепление, а поверхность океана достигает тревожных температур, эта новая информация жизненно необходима ученым для разработки стратегий сохранения морской среды и ее видов.

Какое самое маленькое существо на Земле?

В то время как синий кит является самым большим живым животным на Земле, самые маленькие существа на планете остаются почти неизвестными широкой общественности. Эти микроскопические организмы, что по размеру в 100 раз меньше песчинки, ускользают от широкого признания.

Пока что эти микроскопические существа считаются самыми маленькими из известных. Но ученые предполагают, что есть еще меньшие организмы. Что о них известно и как они выглядят – по ссылке в материале!