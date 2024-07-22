Страшные цифры: сколько видов животных на Земле исчезло из-за людей

Люди продемонстрировали незаурядную способность уничтожать дикую природу, что привело к вымиранию многочисленных видов животных. Масштабы этого уничтожения вызывают вопрос: сколько видов животных человек довел до вымирания на Земле.

У ученых нет точного ответа на этот вопрос, и эту цифру сложно вычислить. Но есть приблизительные оценки.

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Сколько видов животных исчезло из-за людей?

В недавнем отчете Международного союза охраны природы (МСОП) было обнаружено, что всего 777 видов животных исчезли с начала современной эры в 1500 году. Хотя некоторые из этих вымираний могли произойти естественным путем, эксперты предполагают, что деятельность человека сыграла определенную роль во всех этих случаях, учитывая значительное влияние на окружающую среду. Стоит отметить, что антропогенные вымирания насчитывают тысячи лет, хотя достоверных данных за этот период не хватает.

МСОП оценил исчезновение лишь примерно 5% известных в мире видов, поэтому должно быть еще много вымираний, которые не были зарегистрированы.

За последние 500 лет на Земле могло исчезнуть от 150 000 до 260 000 всех известных видов,

– говорится в журнале Biological Reviews.

Расчеты показали, что скорость вымирания животных колеблется от 150 до 260 вымираний на миллион видов в год (E/MSY). В среднем было зафиксировано около 100 E/MSY. Исходя из этих данных, можно предположить, что 100 000 из примерно 2 миллионов известных видов вымерли за последние 500 лет. Важно отметить, что эти расчеты не включают неизвестные виды, которые также могут находиться под угрозой исчезновения.

Что показали расчеты?

В недавнем отчете, опубликованном в журнале PLOS Biology, исследователи подсчитали, что на Земле насчитывается около 7,7 миллиона видов животных. Рассчитав скорость вымирания на уровне 100 вымираний на миллион видовых лет (E/MSY) и учтя естественную скорость вымирания за 500-летний период, исследование выявило тревожный прогноз по количеству вымираний, связанных с деятельностью человека.

Ученые считают, что за 5 сотен лет могло произойти более 380 тысяч вымираний, к которым приложил руку человек. Но это очень приблизительная оценка.

Один из исследователей считает, что независимо от оценок, люди усиливают темпы вымирания и количество вымираний намного превышает 777, зарегистрированных МСОП.