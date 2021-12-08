У него было 6 переломов и много повреждений: хозяин вылечил собаку, которую сбила машина

Машина дважды сбила 12-летнего пса Эдди породы бордер-колли. Все это произошло на глазах хозяина.

Британец Робин Мюррей увидел, как его любимца Эдди дважды сбила одна и та же машина. Собака получила много травм, включая 6 переломов ребер, коллапс легкого, разорванное сухожилие в тазу и повреждение брюшной стенки.

Интересно Особенности питания собак малых пород: какой корм выбрать для любимца

Мужчина с горя не знал, что делать и боялся потерять любимца. Несмотря на неутешительные прогнозы, Робин не бросил четырехлапого друга. Его постоянная забота и любовь помогли вернуть собаку в нормальную жизнь.

Некоторые владельцы собак, наверное, решили, что спасти Эдди невозможно. Но я просто не смог бы себе простить, если бы не попытался помочь ему выздороветь,

– объяснил Робин Мюррей.

Известно, что Эдди авто сбило на обычно тихой дороге, что недалеко от дома Робина. Водитель неожиданно выехал из-за поворота и не увидел собаку.



Эдди / Фото Vets Now

"Водитель ничего не мог сделать. Он был расстроен даже больше, чем я. Водитель также очень любезно подвез меня и Эдди к местному ветеринару, который и спас ему жизнь", — отметил Робин.

Важно Семья не пострадала во время пожара благодаря бездомному псу

Собака выдержала все испытания и поправилась без долгосрочных последствий. "Это действительно невероятно. Что угодно может случиться, если вы сохраните веру и продолжаете пытаться", — добавил Робин.

Это может вас заинтересовать: почему важно убирать за собаками

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет