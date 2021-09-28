Трогательное сообщение от собаки: почему четвероногий отдал все свои игрушки

Кейли Дрюитт выгуливала в парке спрингер-спаниель Оззи. В парке вместе с четвероногим женщина наткнулась на коробку, которая была заполнена теннисными мячами. Почему эта находка особенная – читайте в материале.

На коробке с теннисными мячами было трогательное послание от хозяйки собаки.

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"Я слишком стар, чтобы играть с моими любимыми теннисными мячами. Но я был бы счастлив узнать, что младшие собачки весело проводят с ними время. С любовью, кокер-спаниель Джарвис", — подписала владелица Лиана Ваймер.



Коробка с мячами для собак / Фото фейсбук​

Известно, что собака обожал теннисные мячи, но из-за возраста и сопутствующих болезней больше не мог играть. Тогда его хозяева решили раздать все другим собакам.

"Я надеялась, что эта коробка с игрушками и сообщения от Джарвиса смогут сделать чей-то день невероятным", — отметила Лиана.

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Женщина вспомнила, что Джарвис настолько любил теннисные мячи, что постоянно носил их на прогулках. Если бы он наткнулся на такую коробку, которую Лиана оставила в парке, это было бы для четвероногого необычайное счастье. Именно поэтому семья решила порадовать других собак.