Стерилизация животных: ветеринар развенчивает популярные мифы

Стерилизация – это способ сохранить жизнь и здоровье собак и кошек и уменьшить количество бездомных животных. Впрочем, до сих пор в Украине эта несложная операция окутана мифами.

Часть из них взялись развенчивать зоозащитники. На самые распространенные вопросы о стерилизации кошек и собак им ответил врач ветеринарной медицины с 14-летним опытом Михаил Шайдюк.

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"Кошке или собаке нужно родить для здоровья"

– Рожать животному необязательно. Материнские инстинкты у них присутствуют только тогда, когда они выкармливают своих малышей молоком. После того, как лактация заканчивается, они могут конфликтовать между собой. О любых материнских чувствах речь не идет. Для здоровья роды пользы также не приносят.

"Жаль стерилизовать. Это вредно и является противоестественным"

– Стерилизовать животного невредно и неопасно. Стерилизация несет в себе много положительных моментов. Если говорить об опасности, то обязательно предоперационное обследование и ответственное отношение к этому как владельца, так и врачей. Животные хорошо переносят операции, и срок реабилитации довольно быстрый.



Ветеринар Михаил Шайдюк / Скриншот с видео

"Последствий употребления гормональных препаратов мало"

– Любое вмешательство в гормональную систему не является хорошим. Это может нести угрозу для организма. Все гормональные препараты для прерывания течек имеют в инструкции побочные эффекты. На них не акцентируют внимание ни продавцы, ни покупатели.

Это могут быть:

кисты яичников,

пиометра,

риск развития онкологических заболеваний.

Нужно ответственно относиться к здоровью своего любимца. Если говорить о финансовой стороне, то средства, потраченные на систематическое использование гормональных препаратов, в разы превысят сумму, которую вы потратили на плановую стерилизацию животных.



Стерилизация – один из способов уменьшить количество бездомных животных / Фото 24 канала

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"Пустые течки не вредят здоровью"

– Под понятием "пустые течки" понимают, когда животное для размножения не случают, но и стерилизацию не проводят и не дают гормональных препаратов. На самом деле, это также вмешательство в гормональную систему. Организм животного настроен на беременность, а мы его искусственно прерываем. Особенно это характерно для кошек: у них течка будет повторяться через 2 – 3 недели. Это в свою очередь приводит к воспалительным процессам репродуктивных органов, повышению риска онкологических процессов.

Если говорить о собаках, то повторно течка у них не наступает, но у них возможно такое осложнение как ложная беременность. Гормональное состояние, когда собака настроилась на роды, проявляет все признаки родов, у нее появляется молоко, она агрессивно себя ведет, защищает мнимых щенков. Это тоже нехорошо отражается на ее здоровье и отношении к владельцам.



И собаки, и кошки обычно легко переносят стерилизацию / Фото 24 канала

"А какие плюсы стерилизации?"

– Есть много исследований европейских, американских и украинских ученых о том, что стерилизованные кошки живут дольше, чем нестерилизованные. К прямым причинам можно отнести то, что у животных стерилизованных значительно меньший риск заболеваний репродуктивной системы и онкологических заболеваний, что реально продлевает срок жизни. К косвенным причинам можно отнести то, что нестерилизованные животные часто вызывают агрессию со стороны людей. Иногда от нее просто хотят избавиться.

"Стерилизовать без осложнений можно и беременных кошек и собак"

– Это дискуссионный вопрос. Если говорить с точки зрения врача, то беременное животное имеет повышенный операционный риск. Это не значит, что ее нельзя стерилизовать. Это говорит о том, что нужна и дооперационная, и послеоперационная терапия. При правильном отношении владельцев, которые могут обеспечить реабилитацию, ее срок будет довольно коротким.

Если смотреть с точки зрения собственников, все-таки нужно ответственно относиться к любимице и делать плановые процедуры, не дожидаясь, пока она забеременеет.

Будьте ответственными владельцами, вовремя стерилизуйте животных, ведь так продлите им жизнь. Также вы сделаете весомый вклад в борьбу с распространением бездомных животных.

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