Спасенный кот очаровал соцсети своим позированием: фото пушистой модели

Фотогеничная зверушка из Японии вызвала бурную реакцию в сети. Кажется, котик копирует супермоделей с глянцев – изящно позирует, скрестив лапки.

Кот по имени Пуусуке пленил сердца пользователей твиттера своей позой и осанкой.

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Одетого в рубашку Пуусуке сфотографировали, когда он по-модельному сидел на кровати, скрестив задние лапы. Вид у котика был сосредоточенным и серьезным – пушистый будто готовился к фотосессии.

Фотографию модели опубликовали на странице спасательной ассоциации Lucky Star. Фотографию сопровождала подпись:

Это обязательно – быть таким крутым?

Что известно о приюте Lucky Star – ассоциация, которая занимается взрослыми животными. Приют фокусируется на собаках и кошках, которым трудно найти семью из-за старости, травмы или инвалидности. Каждый желающий может помочь организации и заняться волонтерством. Просто встретиться с пушистиками нельзя – в приюте утверждают, что это может травмировать психику животных.

Соцсеть восхищается фотогеничным котиком

Пользователи твиттера оценили модельного пушистика – пост с Пуусуке собрал почти 40 тысяч лайков. В комментариях люди умиленно желают котику найти новую семью и продолжить модельную карьеру:

"Какой крутой кот! Уверен, его ждут кошачьи глянцы".

"Какие глаза... и даже без кошачьих стрелок. Настоящая супермодель!"

"Мне нужен этот котик! Он точно заслуживает любви".

Пуусуке спасли с улицы

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina® , разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Как и большинство животных в приюте, котик был без семьи. Недавно Пуусуке прооперировали, поэтому он ходит в рубашке. И похоже, сейчас у пушистика все хорошо, и он наслаждается жизнью во временном доме.