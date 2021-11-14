Спасатели надевают полосатую форму, чтобы ухаживать за жеребенком-сиротой: милые фото

Работники кенийской природоохранной службы помогают жеребенку, который остался без матери. Чтобы детеныш не пугался и не чувствовал себя одиноким, спасатели носят форму, имитирующую полосы на меху зебры.

За маленьким детенышем зебры присматривают работники Sheldrick Wildlife Trust. Реабилитационная организация назвала жеребенка Дирией и тщательно следит за его ростом.

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Как жеребенок попал в реабилитационный центр

В феврале 2020 года жеребенок попал в приют в Кении. На стадо Дирии напал лев, убивший его мать. Испуганный детеныш, пытаясь спастись, забежал на местное ранчо, где наткнулся на стадо коз.

Почему жеребенок не остался со стадом После рождения детеныша мать-зебра полностью отделяет его от стада. Жеребенок всецело зависит от матери, не отходит от нее ни на шаг. Новорожденный и мать несколько дней не контактируют со стадом, что делает их легкой добычей для хищников.

Пастух, обнаруживший Дирию, обратился в природоохранную службу и отдал жеребенка под опеку специалистов. Детеныша зебры назвали в честь ранчо "Дирия", на котором его нашли.

Жеребенка нашел пастух, пасший овец / Фото Sheldrick Wildlife Trust

Для чего полосатая одежда

Смотрители должны были придумать, как заменить осиротевшему жеребенку мать – чтобы у него был полноценный опыт взросления и он мог вернуться в стадо.

В мире еще столько всего, что можно изучать чуть ли не каждый день. В частности, флора и фауна, богаты и удивительные. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но и полезен.

Природоохранники решили сделать специальную полосатую форму, которая будет имитировать зебровый принт. Так жеребенок не испугается работников организации и может распознать их как фигуру матери.

Для детеныша природоохранники надевают полосатые формы / Фото Sheldrick Wildlife Trust

Все костюмы имеют одинаковый принт, на который ориентируется Дирия – жеребенок определяет знакомое существо по уникальным полосам. Ни у одной зебры нет одинакового паттерна полос, поэтому они различают друг друга именно по ним.

Чтобы жеребенок не пугался людей, работники надевают форму в полоску / Фото Sheldrick Wildlife Trust

Для жеребенка спасатель стал мамой / Фото Sheldrick Wildlife Trust