Собака затмила всех гостей на свадьбе: как четырехлапая стала свидетельницей

Шейн и Аманда Хадсон устроили роскошную свадьбу, на которую пригласили родных и друзей. Однако затмил всех гостей пес Веллера.

Четвероногого одели в серый смокинг и сделали шафером жениха, то есть свидетелем. На свадьбе он смог достойно пронести свое важное звание.

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"Мы очень хотели, чтобы Веллер был на свадьбе. Сначала мы думали сделать его носителем колец, но потом решили, что он станет шафером. Он ведь наш лучший друг в мире", — отметила Шейн Хадсон.

Смотрите фото со свадьбы:

Когда на свадьбе началась вечеринка, Веллера увезли домой. Все из-за того, что стало слишком шумно, что могло отрицательно повлиять на собаку.

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"Свадьба была совершенно идеальной, и Веллер вел себя прекрасно. Мы до сих пор получаем комплименты по поводу того, как хорош он был", — отметили Аманда и Шейн.

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