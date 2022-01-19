Собака спасла хозяина, попавшего в аварию: какой поступок помог мужчине

Овчарка смогла спасти хозяина, попавшего в аварию. Для этого она привела к нему полицейских.

Ночью водители на дороге заметили овчарку, бегавшую на обочине. Тогда люди вызвали полицию, ведь четырехлапая могла попасть под колеса автомобиля, спровоцировать серьезную аварию и погибнуть.

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Прибывшие на вызов правоохранители поняли, что перед ним не бездомная собака. Все потому, что овчарка выглядела здоровой и ухоженной, но была очень уставшей. Когда четвероногая поняла, что смогла добиться внимания людей – побежал в нужном направлении. Правоохранители двинулись за ней.



Собака с хозяином / Фото Press of Atlantic City

Когда фары полицейского авто подсветили место, где спрятался пес, они увидели в кювете перевернутый пикап. Рядом с ним в снегу было два человека.

В этом месте трасса построена на небольшом насыпе. Поэтому упавший автомобиль не был заметен с дороги, особенно в темноте. Хозяевам бы пришлось ждать помощи, как минимум, всю ночь, пока не начало бы светлеть на улице.

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Потерпевшие имели несерьезные для жизни травмы, однако их доставили в больницу. "Он мой маленький ангел-хранитель", – отметил хозяин.

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