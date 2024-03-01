Самая богатая в мире: собака с личным водителем "владеет" 310 миллионами евро

Самая богатая собака в мире имеет более высокий уровень жизни, чем большинство людей. У животного есть личный водитель, который доставляет его с виллы на Багамах, ранее принадлежавшей Мадонне, на мега яхту в порту на Карибах.

История о Гюнтере VI существует уже почти 20 лет. Пес якобы является наследником состояния немецкой графини Карлотты Либенштайн, которая любила животных. Однако, за богатством скрывается тайна.

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Что известно о собаке-миллионере?

Собака живет в доме на Карибах стоимостью 73 миллиона евро и даже владеет футбольными клубами. Плохая слава о Гюнтере пошла в соцсетях в прошлом году. Команда, которая ухаживает за животным, говорит, что ужины со стейками и прогулки на яхте стали частым явлением.

Однако, богатство животного не появилось из воздуха. Деньгами управляет не собака, а посредник, 68-летний итальянский предприниматель Маурицио Миан. Генеральный директор The Gunther Corporation следит за 310 миллионами евро, оставшихся от бывшего владельца животного.

Самая богатая собака в мире Гюнтер / Фото из инстаграма @guntherrichdog

Немецкая графиня Карлотта Либенштайн оставила свое огромное состояние собаке, поскольку у нее не было семьи.

Когда она умерла, у нее не было прямых родственников, никого из близких, и она отдала все своей собаке Гюнтеру, которого очень любила. А потом был создан траст, чтобы деньги оставались у животного и ее семьи,

- рассказала пиарщик Гюнтера Люси Кларксон.

Позже Миан признался, что придумал всю историю с графиней, после того, как в прошлом году кинематографисты заставили его во всем признаться. Гюнтер – выходец из богатой семьи, но миллионы, на которые он живет, достались ему не от таинственной женщины.

По словам исполнительного продюсера фильма Эмили Дюмей, предприниматель живет между реальностью и фантазией. И для него история о графине и сыне была очень большой удачей. Это то, что было с ним так долго, и стало частью его личности.

Дурная слава о Гюнтере пошла в соцсетях в прошлом году / Фото из инстаграма @guntherrichdog

Отмечается, что Маурицио Миан является итальянским предпринимателем и наследником фармацевтического бизнеса своей матери. Он генеральный директор The Gunther Corporation. Известный эксцентрик Миан часто использовал свою собаку Гюнтера как подставное лицо для своих инвестиций в спортивные клубы, недвижимость и СМИ.

В целях рекламы предприниматель обнародовал древнюю городскую легенду о своей сказочно богатой династии немецких овчарок. Собаки Гюнтера часто фигурируют в опубликованных списках самых богатых животных мира.

Песика редкой породы оценили в 120 тысяч долларов

В Колумбии живет собака по кличке Роуп Дэдди, который является одним из самых дорогих представителей своей породы в мире. Этот щенок стоит 120 тысяч долларов.

Роуп Дэдди принадлежит к редкой породе французских бульдогов, известных как Big Rope. Этот вид отличается компактной, крепким телосложением, большой головой квадратной формы и короткой шерстью.