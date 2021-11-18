Собака лапой нарисовала елочку: праздничный лайфак, покоряющий сеть

От такого подарка на праздники точно не откажутся ваши друзья и родственники. Посмотрите на работу песика, который очень талантливо рисует.

Этого хорошего мальчика зовут Moose ("Лось" в переводе с английского – 24 канал). Собака породы лабрадор изобразила настоящий шедевр. Уверены, что многие владельцы котиков и собачек захотят повторить этот рисунок с собственными любимцами.

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Хозяйка немного помогла

Конечно, собачка рисовала не без помощи своей владелицы Микаэллы. Именно женщина нанесла краску на лапку собачки и помогла ей оставить отпечатки в правильных местах.

Затем хозяйка немного добавила елке праздничности: нарисовала цветные огоньки и звездочку сверху. Впоследствии она поставила рисунок в рамку. Получился простой, но очень трогательный сувенир.



Moose и его "шедевр" / Фото Crafty Morning

Используйте безвредную краску

Если вы хотите повторить этот опыт, выберите безопасную краску. Это может быть акварель, гуашь или специальные пальчиковые краски для детей.

Следуйте принципу: если эта краска подходит детям, значит ее можно использовать и для любимца.

Прежде чем наносить краску на лапку животного, поэкспериментируйте: смочите лапку просто водой и проверьте, позволит ли ваш любимец "рисовать" ею на бумаге.

Ведь животному может не понравиться такое развлечение и оно убежит или начнет кусаться. Лучше узнать, не будет ли таких сюрпризов до того, как нанесете краску на лапку.

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Елка, нарисованная собакой / Фото Crafty Morning

После того как сделаете собственный шедевр, тщательно вымойте лапку животного. Следите, чтобы на ней не осталось краски – ведь любимец обязательно ее слижет.

И не забудьте угостить любимца чем-нибудь вкусненьким – после кропотливой работы он точно заслужил это.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия обязательно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно