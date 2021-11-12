Слепая собака поняла, куда ее везут хозяева: какой сюрприз сделал четырехлапую счастливой

В социальных сетях пользователи были тронуты реакцией слепой собаки на поездку в ее любимое место. Несмотря на страшный диагноз, четвероногая остается активной и защищает дом.

Хозяйка пиренейской горной собаки сообщила, что четырехлапой еще в 2020 году пришлось удалить глаза.

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Причиной стало редкое аутоиммунное заболевание – увеодерматологический синдром. Известно, что он поражает сетчатку глаз и кожу.

Несмотря на это, собака, которую зовут Кида, научилась "видеть" мир, используя обоняние и слух. Она продолжает охранять двор, играть с другими собаками и вести активный образ жизни.

Когда ты абсолютно слеп, но все еще работаешь на полной ставке, оберегая двор от белок,

– прокомментировала хозяйка.

"Кида – счастливая собака. Все ее любят, у нее замечательные друзья. Она живет веселой жизнью", – добавила женщина.

На странице собаки в тикток один из самых популярных роликов набрал 6,9 миллиона просмотров. На видео видно, что животное выдвинуло мордочку из окна авто, а затем начало радостно вилять хвостом. По словам хозяйки, Кида почувствовала, что они приближаются к ее любимому парку. Раньше, когда собака еще могла видеть, они его часто посещали.

Смотрите видео: как собака ехала в любимый парк

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"Моя слепая собака поняла, что мы направляемся к ее любимому месту на Земле. Раньше мы все время водили ее в собачий парк до того, как она потеряла зрение", — подписала видео женщина.

Кроме того, она заверила, что после операции у Киды не было депрессии. Домашняя любимица с достоинством приняла свою новую жизнь.

Смотрите видео активной жизни Киды: