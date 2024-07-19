Ушел с молотка за миллионы долларов: скелет большого динозавра продали за рекордную сумму

На аукционе Sotheby's в Нью-Йорке скелет травоядного стегозавра установил новый рекорд, продавшись за ошеломляющую сумму в 44,6 миллиона долларов. Эта продажа стала самой высокой суммой, когда-либо уплаченной за окаменелость, и превысила оценку экспертов до начала аукциона в 11 раз.

Скелет стегозавра продали за 44,6 миллиона долларов

Скелет травоядного стегозавра, известного как Апекс, имеет 3,4 метра в высоту и 8,2 метра в длину от носа до хвоста. Эксперты считают, что Апекс жил на планете примерно 150 миллионов лет назад, в конце Юрского периода.

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Он был продан анонимному покупателю на аукционе Sotheby's. Всего в торгах участвовали 7 человек.

Апекс родился в Америке и собирается остаться в Америке,

– сказал покупатель.

Во время исторического аукционного события стоимость лота Апекса взлетела до беспрецедентных 44,6 миллиона долларов, что сделало его самой ценной окаменелостью, когда-либо проданной на аукционе. Превзойдя первоначальные ожидания, окончательная цена превысила прогнозы в поразительные 11 раз.



Апекс был случайно обнаружен палеонтологом Джейсоном Купером в 2022 году / Фото EPA

В 2020 году был установлен предыдущий рекорд по продаже окаменелостей динозавров: тираннозавр рекс, по имени Стэн, был продан за 31,8 миллиона долларов.