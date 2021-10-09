Схватила за воротник и тянула: собака спасла хозяина, когда у него случился инсульт

Немецкая овчарка быстро сориентировалась и спасла хозяина, когда у него случился инсульт. Какие действия домашнего любимца помогли мужчине – читайте в материале.

Брайан взял к себе Сэди из приюта, когда ей было 6 лет. Сначала четырехлапая была испуганной и недоверчиво относилась к людям. Однако мужчина благодаря своей заботе смог подружиться с ней.

Интересно Почему коты пьют мало воды и как предотвратить их обезвоживание

Когда у Брайана случился инсульт и он упал посреди дома, Сэди сразу поняла, что ему нужна помощь. Сначала она пыталась привести мужчину в чувство, облизывая его лицо.

Позже схватила хозяина за воротник и потащила к телефону, чтобы тот мог вызвать скорую. Благодаря этому медицинские работники успели приехать и спасти Брайана.

Читайте также Плакал от радости: мужчине вернули его любимого пса – трогательное видео

Овчарка оставалась с семьей хозяина, пока тот проходил реабилитацию в клинике. Однако они постоянно оставались на связи, ведь каждый вечер Брайан и Сэди общались по видеозвонку.

Смотрите видео: встреча Сэди и Брайана после выписки из больницы