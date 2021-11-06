Съезжали с горок и развлекались на качелях: медведица привела детей на игровую площадку

Медведица пришла вместе со своими детенышами во двор жилого дома. Все для того, чтобы малыши могли поиграть на площадке.

В американском городе Ашвилле местные жители уже привыкли, что рядом с ними проживает большое количество медведей.

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Так во двор одной семьи пришла медведица со своими детьми, чтобы поиграть на площадке. Медвежата вели себя как все малыши: съезжали с горки, качались, играли в догонялки. Тем временем мама лежала рядом и следила за детьми.

Автор видео отметил, что, по его мнению, медведица является биологически мамой только для 3 детенышей, а еще 2 она воспитывает не своих. Такое иногда случается, например, когда родная мать погибает, а ее детеныши остаются сиротами.

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Когда малыши очень разыгрались, медведица принялась их успокаивать. Однако в целом гости вели себя хорошо на чужой территории, не причиняя вреда.

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними любимцами , о которых заботиться легко с

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Смотрите видео: как медвежата играли на площадке