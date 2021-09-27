Ромео и Джульетта в мире собак: 2 забавных ретривера на балконах покорили сеть

27 сентября 2021 , 08:30
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Источник:

тікток pawbrey

Смешной золотистый ретривер нашел любовь в стиле Ромео и Джульетты прямо на балконе своего дома. Курьезное видео с песиками посмотрели более 6 миллионов человек.

Милая девочка Обри – собака породы золотистый ретривер. Ее владелица завела тикток для своей любимицы. Однажды Обри смотрела вниз из окна и увидела там точно такого ретривера.

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Собак разделяет всего несколько этажей в многоквартирном доме. Они смотрят друг на друга часами.

Красавчика с балкона внизу зовут Бруно. Ему также понравилась Обри и он не сводит с нее глаз.

Мне кажется, моя золотистая ретриверша переживает роман о Ромео и Джульетте. Должны ли они встретиться?, – шутит хозяйка Обри.

Ромео и Джульетта в мире собак: часть первая

@pawbrey

Должны ли они встретиться? ## goldenretriever ## fyp ## lovestory ## puppylove

♬ Как я могу - Сэм Смит

Видео очень быстро стало вирусным в тиктоке. Первую часть посмотрели более 6 миллионов пользователей, а вторую – почти миллион.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Вторая часть видео о собаках: смотрите

@pawbrey

Вторая часть истории любви моего золотистого ретривера! Спасибо @victorhpena за то, что позволили нам навестить Бруно ## lovestory ## fyp ## goldenretriever ## puppylove

♬ История любви (Версия Тейлора) - Тейлор Свифт

 

Автор: Аліна Рудченко