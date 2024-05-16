Не успела спастись: редкое существо возрастом 150 миллионов лет умерло на дороге регенерации

Образец ископаемого был случайно обнаружен во время раскопок в 2018 году на известняковом месторождении на западе Германии. Здесь же ученые обнаружили древние губки, аммонитовые копролиты и клювы, однако самой интересной находкой стала хрупкая звезда возрастом 150 миллионов лет.

Палеонтологам удалось обнаружить совершенно новый вид иглокожих, которого смерть настигла в один из самых интересных моментов жизни.

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Редкое существо возрастом 150 миллионов лет умерло на полпути регенерации

Глядя на окаменелость, может показаться, что хрупкая звезда выглядит неприметно, однако палеонтологи предупреждают, что это совсем не так.

Самым интересным в этой находке является то, что звезда буквально застыла в моменте, когда клонировала себя, восстанавливая три своих рукава,

– говорят исследователи.

Если присмотреться, можно заметить, что три рукава на правой стороне окаменелости тоньше и немного короче, чем на левом. По словам ученых, этот образец стал второй в истории окаменелостью с половиной тела, регенерирующей, а также первым в истории образцом, в котором регенерация, вероятно, связана с шестикратной симметрией животного и клональной фрагментацией.

Что известно об этом виде?

Окаменелость также принадлежит к недавно открытому виду Ophiactis Hex, который жил в поздней юре, примерно 150 миллионов лет назад. Отметим, что хрупкие звезды не являются морскими звездами, несмотря на то, что у них много общего – например, пять рук. Они также представляют различные классы иглокожих.

Несмотря на то, что большинство хрупких звезд пятипалые, новый образец демонстрирует правильную шестикратную симметрию без каких-либо признаков случайного сложения лучей. Это позволяет предположить, что особь изначально была шестичленной. Впрочем, ученые признают, что невозможно судить обо всем виде только по одной особи.

Основываясь на её особенностях, в частности небольшом размере тела и шипах на руках, команда пришла к выводу, что хрупкая звезда вела эпизойный образ жизни: она жила на существе-хозяине, возможно, губках, которые росли в той же среде.