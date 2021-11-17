Разговорчивые котики: как мурлыки общаются со своими владельцами

Кошки умеют не только спать и есть – эти животные чувствуют, когда их владельцам нужна поддержка. Смотрите видео, как коммуникабельные коты разговаривают со своими хозяевами как настоящие люди.

Общаясь с другими котами, пушистики не прибегают к мяуканью, а используют язык движений, прикосновений и запахов.

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Для людей, которые не могут постичь кошачье общение, мурлыки придумали мяукать – "говорить" с хозяевами так же, как и они со своими домашними любимцами.

Почему коты могут мяукать Чаще всего кошки подают голос, когда приветствуют владельца или хотят привлечь внимание. Но есть и другие причины, почему пушистики мяукают – это просьба о помощи, желание поесть, стресс, злость или сигнал о проблемах со здоровьем. Мяуканье котов со временем может становиться похожим на манеру разговора хозяина, чтобы между животным и человеком установилась связь.

Коты мяукают, чтобы привлечь внимание хозяев / Фото Unsplash

Котики – лекарство от одиночества

Болтливая бенгальская кошка по имени Зои научилась разговаривать со своей владелицей Эмили и с радостью отвечает на любой ее вопрос.

Кошка общается со своим человеком: смотрите видео

Зои появилась в доме девушки во время карантина, когда Эмили чувствовала себя очень одиноко. Кошка обеспечила желаемую компанию для Эмили и научилась реагировать на ее разговоры. Поэтому девушка ведет диалоги с Зои, а подписчики их инстаграма вздыхают от умиления.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Кроме Зои у Эмили появился котик по имени Зик, который также радушно болтает с хозяйкой.

Зик и Зои, говорливые котики / Фото из инстаграма Эмили

Кот стал звездой тиктока благодаря своей болтливости

Рыжий котик по имени Куттер покорил тикток вместе со своим владельцем Мейсоном Гласко – милый мурлыка ведет диалоги с мужчиной, будто понимая все, что он говорит.

Кот Куттер вместе с владельцем / Фото из инстаграма Мейсона Гласко

Гласко расспрашивает кота, который любит лежать у него на груди, как он хочет провести выходные или что хочет на ужин – а Куттер отвечает, умиляя более 6 миллионов фолловеров в тиктоке.

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Разговоры рыжего Куттера мужчина расшифровывает – так зрители видят "перевод" с кошачьего языка.

Болтливый кот Куттер общается со своим владельцем: смотрите видео

Гласко живет один и рассказывает о Куттере, как о лучшем друге. Кроме кота у мужчины есть песик по имени Чико. Хотя Чико не так разговорчив, как Куттер, но четвероногий ежедневно радует хозяина своими выходками.