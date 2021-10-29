"Призрак" снял с собаки ошейник: вирусное видео заставляет зрителей ломать голову

Хозяйка 2 песиков сняла "мистическое" видео, испугавшее миллионы пользователей тиктока. Кажется, что невидимая рука сняла с собаки ошейник, а из-за этого пес сильно испугался.

Накануне Хеллоуина пользователь тиктока с ником shannyfantg опубликовала пугающее видео. На этих кадрах 2 собаки неистово лают, а затем "что-то" снимает с одной ошейник.

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Видео сняла камера наблюдения

Видео было снято камерой скрытого наблюдения. 2 собаки сидели каждая в своей клетке и громко лаяли. Через несколько секунд лай прекратился. А потом черную собаку словно толкнула в угол клетки невидимая сила. При этом с нее слетел ошейник.

Извините за неприятный лай в начале. Посмотрите на мою черную собаку. Призрак снимает ошейник в ее клетке, – написала автор видео.

Пользователи отмечают, что "призрак" действительно выглядит очень реалистично. Многие напугали кадры, снятые камерой наблюдения.

Владелица собак отметила, что не держит животных в клетках постоянно – они находятся там только во время ее работы, не более 2 часов в день. Держать собак в клетках постоянно или длительное время – издевательство над животными.

Видео очень быстро стало вирусным в тиктоке. Его просмотрели почти 17 миллионов человек.

"Призрак" снял с собаки ошейник: смотрите видео

Если просмотреть видео несколько раз, становится понятно, что ошейник, вероятно, расстегнулся сам. А пес испугался этого и бросился в угол клетки. Однако на видео все происходит так быстро, что кажется, будто ошейник действительно сняла невидимая рука.

Вы проявляете любовь к своему песику, когда заботитесь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четырехлапых друзей. Выбирайтевключающие витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.