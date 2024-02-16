Ее фото облетело интернет: собака Багира, пережившая подрыв Каховской ГЭС, нашла новый дом

Восьмилетняя овчарка Багира, которую спасли волонтеры после подрыва Каховской ГЭС, нашла новую семью. Отныне она будет жить в Николаевской области.

Собаку, кадры с которой облетели весь интернет, спасли 7 июня 2023 года в Херсоне. Тогда у нее было травмировано ухо и она не могла ставать на задние лапы. Все это время волонтеры искали Багире новых хозяев.

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Стала известна судьба собаки Багиры

Овчарку Багиру спасли волонтеры во время трагедии на Каховской ГЭС. Тогда она провела несколько дней, плавая на досках в холодной воде. По словам активистов, как только Багира увидела своих спасителей, она ухватилась за ногу одного из них и не отпускала.

После эвакуации, собака проходила длительный курс лечения в одесском центре передержки "Мои живые собаки", одновременно ей искали новый дом. Сейчас эта история получила счастливый финал – новые владельцы нашлись.

Символ того, что жизнь победила, символ трагедии Каховского водохранилища, собака-легенда по кличке Багира – в семье. Живи 100 лет, малая. Ты так долго этого ждала и ты, как никто другой, на это заслужила,

- говорится в сообщении.

Как известно, Багира сейчас находится в хорошем состоянии – чипирована, привита и имеет паспорт. Ее передали семье в Николаевской области, где животное живет в доме и для нее подрезали ножки дивана.

Овчарка Багира в приюте / Фото Федерация спасения животных "Берсек"

По словам директора центра Людмилы Мельниковой, собака быстро привыкла к новым хозяевам. Как только ее привезли и достали из клетки, она начала лизать руки хозяину.

Людмила также добавила, что новые хозяева очень бережно относятся к Багире. Постоянно консультируются с ней по питанию и заботе о животном.