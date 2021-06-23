Почему некоторые собаки любят выть под музыку и всегда ли это является развлечением: объяснение

Некоторые собаки любят щеголять своими вокальными способностями, завывая под ритмичные звуки музыки. Конечно, их хозяевам трудно удержаться от соблазна, чтобы не снять видео и не опубликовать его в социальных сетях.

Когда собаки воют под музыку, обычно, это невинный и даже милый способ повеселиться, говорят эксперты. Однако иногда это может свидетельствовать и о том, что животное испытывает определенный дискомфорт.

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Почему собаки поют

Пока эксперты не могут назвать точной причины, почему у собак случается такое поведение. Вероятно, это некая эволюционная реакция, которая тесно связана с общим предком собаки – волком.

Волки воют, чтобы общаться друг с другом или призывать друг друга. Иногда высокая музыка вызывает эту эволюционную черту. Собаки могут выть, чтобы предупредить вас о чем-то, или когда хотят вашего внимания,

– объясняет ветеринар Лаура Робинсон.



Собака поет / Скриншот с видео Buddy Mercury

Поэтому в большинстве случаев собачье пение не является признаком чего-то плохого. Например, если ваш питомец поет в унисон с какими-то песнями или инструментами, это вполне нормальное явление.

Когда такое случается, это означает, что вашей собаке не больно. Если бы такое было, он попытался бы убежать от музыки или закрыть уши. Некоторые мелодии могут показаться им привычными и они просто пытаются имитировать это, как какой-то разговор,

– рассказывает ветеринарная писательница Джорджина Уши.

Какие породы собак любят петь

По словам доктора Уши, все собаки склонны выть под мелодичные звуки. Однако некоторые породы, такие как хаски, маламуты и самоеды, делают это чаще других.

И если вы хотите, чтобы ваш питомец стал следующей звездой тиктока, вы можете научить его собачьему пению. Для этого ветеринар рекомендует вознаграждать его каждый раз, когда он воет под вашу любимую песню. А если собака этого не делает, то вы можете включить видео на ютубе, где другие животные поют, и, вероятно, вашего любимца это поощрит последовать такое поведение.



Все собаки могут петь / Фото culturacolectiva

Иногда вой – это крик о помощи

Иногда собаки воют, потому что просят о помощи, говорит доктор Робинсон.

Трудно сказать, нравится ли собакам петь. В некоторых случаях они могут делать это, потому что им это нравится, а иногда так они просят вас остановиться, потому что от громкой музыки их болят уши,

– объясняет ветеринар.

Дело в том, что слух у собак гораздо чувствительнее, чем у нас, поэтому слишком высокая громкость плохо влияет на их самочувствие. Кроме того, различный тип музыки по-разному влияет на домашних любимцев.

К примеру, исследования Шотландского общества по предотвращению жестокого обращения с животными показало, что собаки, как правило, отдавали предпочтение регги и софт-рока и не слишком увлекались музыкой со скрипкой через высокую частоту инструмента.

Именно поэтому ветеринары рекомендуют обратить внимание на поведение собаки, прежде чем снимать волшебное видео вашего талантливого пушистого друга.