95% своего времени новорожденные олени проводят, свернувшись "калачиком" под кустом: зачем

Земля – удивительное проявление многообразия, ведь на ней обитает множество видов животных, каждый из которых имеет свои уникальные методы воспитания потомства. Эти стратегии очень различаются между видами, поскольку они направлены на защиту малышей от потенциальных хищников. Природа наделила молодых животных специфическими чертами, которые позволяют им процветать и выживать в дикой природе.

Когда речь идет о крупных животных-охотниках, они, как правило, используют один из двух подходов к сохранению жизни молодняка, в зависимости от чего делятся на тех, кто прячется, и тех, кто подражает. К последним относятся бизоны и снежные бараны, потомство которых сразу встает на ноги и следует за мамой. Но есть олени, которые иначе ведут себя.

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Почему новорожденные олени сворачиваются "калачиком" под кустом?

Уникальный подход оленей заключается в том, что они применяют особую стратегию выживания. Потомство большинства видов оленей рождается с пятнами на спине, которые со временем исчезают с возрастом. Эти пятна служат формой камуфляжа на ранних стадиях жизни.



Не надо "спасать" оленят, которых увидите под деревом в дикой природе / Фото NatGeo

Пока мать-олениха охотится за едой, детеныши остаются неподвижными и спрятанными, используя этот камуфляж, чтобы слиться с окружающей средой. На самом деле новорожденные оленята проводят примерно 95% своего времени в таком неподвижном и скрытом состоянии.

Не пытайтесь спасти олененка, если заметите его совершенно одинокого в лесу под кустом, свернутого калачиком, – на самом деле, все происходит так, как и должно быть. В основном, такая картина вызовет у людей желание помочь олененку, однако ученые призывают оставить животное в покое и дать ему дождаться маму,

– предупреждают ученые.

Исследователи обнаружили, что матери оленей имеют врожденную способность находить своих спрятанных оленят. Однако, этот природный инстинкт эффективен только тогда, когда люди воздерживаются от перемещения оленят. Перемещение молодого оленя может значительно снизить его шансы на выживание, поскольку олени, как известно, тяжело переживают пребывание в неволе.



Они выглядят беспомощными, но детеныши оленей хорошо прячутся / Фото Shutterstock

При определенных обстоятельствах специалисты в области дикой природы признают, что олени могут нуждаться в помощи со стороны человека. Обычно это происходит, когда оленя находят возле умершей матери, он выглядит нездоровым или активно ищет взаимодействия с человеком. В таких ситуациях рекомендуется обратиться в местную службу охраны дикой природы за советом и поддержкой.

Почему у людей и млекопитающих по 5 пальцев?

Многие животные, включая котов, собак и кенгуру, имеют лапы, похожие на человеческие руки, с пятью пальцами. Это поставило вопрос о том, почему такие разные виды имеют эту общую черту, несмотря на то, что развивались в разных средах.

Млекопитающие, которые входят в группу Tetrapoda вместе с рептилиями, амфибиями и птицами, имеют пять пальцев в своем скелете. Это касается даже тех млекопитающих, которые не имеют традиционных конечностей. Интересно, что такие существа, как киты и тюлени, тоже имеют 5 пальцев на ластах. Так почему же так происходит?