Ползучая оккупация: почему на самом деле коты любят лежать на ноутбуках

В многовековом сосуществовании коты и люди сформировали уникальную связь. Несмотря на очевидное одомашнивание этих животных, некоторые аспекты кошачьего поведения все еще остаются загадочными. Одной из таких особенностей является их склонность лежать на ноутбуках – явление, которое наука еще не до конца поняла.

Впрочем, несколько теорий все же есть. Несмотря на то, что кошки способны имитировать поведение человека, питомец вряд ли стремится подражать вам, лежа на ноутбуке.

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Почему коты любят лежать на ноутбуках?

В одном из исследований ученые обнаружили, что животные обладают способностью имитировать человеческие действия, сравнивая свои тела с нашими. Это охватывает такие задачи, как прикосновение к коробке головой или определенной конечностью. Однако ученые предполагают, что когда дело доходит до взаимодействия с ноутбуками, наши домашние любимцы не стремятся имитировать наше поведение.

Кошкам нелегко имитировать набор текста. Также маловероятно, что любимцев привлекает исключительно тепло, генерируемое ноутбуком,

– говорит эксперт в области психологии животных доктор Дэвида Сэндса,

Исследователи считают, что на самом деле кошек в нашем ноутбуке привлекает вовсе не тепло, а аромат. А точнее, наш аромат, который мы регулярно оставляем на своем ноутбуке. Вряд ли люди способны уловить этот аромат, однако кошки справятся с этой задачей.

Сэндс подчеркнул превосходные обонятельные способности котов. Коты, известны как мастера обоняния, ориентируются в мире прежде всего с помощью запахов. Их острое обоняние компенсирует слабое зрение во время ночной охоты. Хотя может показаться, что котам нравится лежать на ноутбуках, чтобы понежиться в аромате своих хозяев, эксперты предполагают, что за таким поведением может стоять другая причина.

Эксперты предполагают, что домашние животные могут пытаться утвердить доминирование над своими хозяевами, оставляя свой запах на ноутбуках. Считается, что таким образом коты метят свою территорию и утверждают право собственности над своими спутниками.

Хозяева поняли, что когда коты трутся о них или о предметы, это не обязательно выражение любви, а скорее способ, которым животные метят свою территорию с помощью запаха. Нашими домашними любимцами руководит желание установить доминирование в наших домах.



Почему кошки любят лежать на ноутбуках / Фото Unsplash

Вредно ли для кошки лежать на ноутбуке?

В недавнем исследовании эксперты подтвердили, что домашние любимцы, которые работают за компьютером, вряд ли могут пострадать. Хотя они могут случайно закрыть документы или отправить непонятные сообщения, физической угрозы для животного нет. Эта новость принесла облегчение многим владельцам домашних животных, которые позволяют своим пушистым друзьям сопровождать их во время работы за компьютером.

Однако, следует беспокоиться о таком поведении, если оно является частью чего-то большего. Например, если любимец повсюду следует за вами по дому, это может быть симптомом беспокойства или поиска внимания.

Если кошка постоянно издает звуки, перемещаясь по дому, это также может быть признаком беспокойства. Но если ваша кошка не проявляет этих признаков и просто лежит на ноутбуке - не о чем переживать, она просто пытается захватить все ваше пространство.