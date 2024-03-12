Игра в "соревнование глазами": что значит, когда кошка долго и пристально смотрит в лицо человеку

Хозяева котов и кошек неоднократно рассказывали, как их питомцы пристально смотрели на них, не отводя глаз. Есть ситуации, о которых питомец хочет сказать, играя в "соревнование глазами".

Что означают эти взгляды? Возможно, питомцы хотят что-то нам сказать, тем более говорят, что глазами могут многое рассказать.

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Почему кошка долго и пристально смотрит в лицо человеку?

Глаза раскрывают душу и служат проводниками к тайным мыслям. Если мы хотим знать больше о человеке, то смотрим ему в глаза. Коты – не исключение. Загляните ей в глаза в нужный момент и проанализируйте взгляд.

Расшифровка пристального кошачьего взгляда:

Привет!

Кошка смотрит на человека 4 – 5 секунд, потом моргает и отворачивается. Питомец узнал вас, поприветствовал, но общаться пока не намерен. Это то же, если бы вы впопыхах сказали коллеге свое очередное "приветствую" и побежали по делам дальше, не намереваясь останавливаться.

Страх

Если питомец вдруг замер, прижался всем телом к полу и не отрываясь наблюдает за хозяином, значит, кошка чувствует недовольство или угрозу, которая исходит от человека.

Я – твой друг

Кошка расслаблена и спокойна, и смотрит мягким взглядом. Это хорошо – питомец от вас сходит с ума и очень привязан.

Интерес

Купили необычную безделушку или примеряете новое пальто, а кошка закруглила глаза и смотрит на это действо? Питомца это интересует.

Почему кошка долго и пристально смотрит в лицо человеку / Фото Unsplash

Кошачий поцелуй

Когда в тихой и спокойной атмосфере вы почувствовали кошачий взгляд и заметили, как кошка медленно прикрывает глаза, оставив только щелочки, знайте, кошка вас приласкала воздушным поцелуем. Это - высшая степень любви и преданности.

Сейчас получишь!

Если кошка выгнула спину, распушила хвост и смотрит прямым взглядом с расширенными зрачками, то не стоит тянуть к ней руки и разбираться. Таким образом животное проявляет агрессию и готово к атаке. Молча разворачивайтесь и уходите.

Не бойся, я с тобой

Оказывается, когда кошка сидит возле спящего хозяина и пристально следит за ним долгое время, она заботится. Питомец защищает, как ему кажется, беззащитного человека. Особенно ярко такое поведение проявляется, если в доме маленький ребенок.

Кошки могут сидеть рядом с кроваткой или прямо в ней, охраняя сон малыша и пристально за ним наблюдая. Некоторые кошки бегут оповещать хозяйку, когда опекаемый ими человеческий детеныш, просыпается.

Поэтому, чтобы понять кошку, не надо быть мудрецом, все скажут ее глаза.