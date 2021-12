Плейлист для любимца: какие рождественские песни больше всего нравятся собакам

Рождественская музыка – обязательный атрибут сезона праздников и нравится она не только людям, но и животным. У них тоже есть любимые песни, знаменующие начало этого волшебного периода.

Представители британской благотворительной организации Guide Dogs опросили 1000 владельцев собак, чтобы узнать музыкальные предпочтения их любимцев. Они составили настоящий рейтинг рождественских песен, которые нравятся нашим четырехлапым друзьям – это готовый праздничный плейлист.

На первом городе топа домашних питомцев оказалась вечная классика – песня Last Cristmas легендарного дуэта Wham. За нее проголосовали 10% опрошенных.

Любимая песня собак – Last Christmas: смотрите видео



Следующие строчки собачьего рейтинга заняли Jingle Bells в различных исполнениях (9%) и композиция Мэрайи Кэрри All I Want for Christmas is You (6%).

На втором месте – Jingle Bells: смотрите видео



Среди других праздничных песен, которые часто называли респонденты – Driving Home for Christmas Криса Ри, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas Майкла Бубле и A Wonderful Christmas Time Пола Маккартни. Также владельцы собак отметили, что их любимцам больше нравится веселая и энергичная музыка, чем тихие, медленные и инструментальные мелодии.

В рождественском топе собак – All I Want for Christmas is You: смотрите видео

Зачем собакам музыка

Опрос показал, что музыка нравится 90% собак. Она влияет на них по-разному. Кому-то дает заряд энергии, а другим – помогает уснуть. Четверть опрошенных владельцев уверяют, что музыка помогает животным сохранять спокойствие и чувствовать себя комфортно.

Что касается праздничного периода, он нередко бывает трудным для домашних питомцев – у них может измениться распорядок дня, а дома и на улицах будет появляться больше людей. Музыка, особенно та, что нравится четырехлапым, непременно поможет им справиться со стрессом и успокоиться в неожиданных ситуациях.

