На аукционе продали птичье перо за более 28 тысяч долларов: в чем его уникальность

На аукционе продали одно перо новозеландской птицы гуя за рекордные за 28 417 долларов США. Сейчас эта птица считается вымершей.

Об этом говорится в сообщении новозеландского аукционного дома Webb's Auction House. Чем же особенная эта птица, рассказываем далее.

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На аукционе продали перо гуя за более 28 тысяч долларов

На аукционе начальная цена за перо была омрачена – 3 000 долларов, поскольку она достигла нового рекорда, превысив предыдущую цену за перо той же птицы на 450%.

Лия Моррис, руководитель отдела декоративного искусства Webb's, подтвердила, что проданное перо было "в превосходном состоянии".



Перо ныне вымершей новозеландской птицы гуя / Фото Webb's

Только лицензированные коллекционеры могут приобрести перо, которое запрещено вывозить из Новой Зеландии без предварительного разрешения Министерства культуры и наследия.

Что такого особенного?

В культуре маори птица гуя имеет священное значение, его перья символизируют статус и часто используются как головной убор вождями и их семьями. Этими перьями также обменивались в качестве подарков или продавали в общине.



Чучела гуй, выставлены в Берлинском музее естественной истории / Фото Википедии

В Новой Зеландии гуи были маленькими мелодичными птицами, известными своим потрясающим оперением, украшенным характерным белым кончиком. К сожалению, этот вид привлек внимание коллекционеров и торговцев, что в конечном итоге привело к его вымиранию, поскольку тот стал популярным товаром среди новоприбывших в регион.

Последнее подтвержденное наблюдение птицы было зафиксировано в 1907 году, но неподтвержденные наблюдения появились еще через 20 – 30 лет после этого.