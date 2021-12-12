Как овцы готовят елки к Рождеству: фото работы помощников

На немецкой плантации рождественских елок появились необычные работники. Ими стали шропширские овечки.

У фермера из Саксонии живет 11 шропширских овечек, которые объедают траву вокруг елок и сосен. Это помогает им лучше расти и развиваться. Кроме того, овечки снабжают растения природным удобрением.

Интересно Идея для подарка котику на Новый год: что точно понравится пушистому гурману

На плантации растет около 10 тысяч органических хвойных деревьев. Соответственно, у животных есть большая площадь для работы.

Известно, что их владелец Инго Мэттена на этой территории уже несколько лет выращивает елки к Рождеству.

Смотрите фото: как работают овечки

Читайте также День прав животных: 3 случая, когда звери подавали в суд на человека

Что известно о шропширских овечках

Представители шропширской породы – это довольно крупные животные. Вес баранов составляет 90 – 110 килограмм, овцы весят около 70 – 80 килограммов. Большинство животных имеют крепкую конституцию тела.

Шропширская порода создана на территории британских графств Стаффордшир и Шропшир в первой половине 19 века.

В мире еще столько всего, что можно изучать едва ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты на диковинки. Но даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.