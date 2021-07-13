Осторожно змеи: что делать при укусе гадюки и как уберечься от этого

Кроме ужей, полоз и других пресмыкающихся, в Украине также живут 3 вида ядовитых змей. И хотя в жару обычно они малоподвижны и вялые, все же существует опасность укуса, если случайно наступить или сесть на них.

В период, когда люди массово выбираются на природу, напоминаем вам о правилах безопасности, а также о том, как правильно оказывать первую помощь при укусе змеи.

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Как действует яд змеи на человеческий организм

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, укус гадюки редко приводит к смерти. Однако он может иметь тяжелые проявления и серьезные последствия, особенно для детей, пожилых людей и для лиц с пониженным иммунитетом. Именно поэтому очень важно получить своевременную квалифицированную помощь медиков.

Яд гадюки оказывает на человеческий организм гемолитическое действие, то есть вызывает разрушение красных кровяных телец крови. На месте укуса наблюдается болезненный отек с множественными мелкими кровоизлияниями – геморрагиями. Проникая внутрь, яд быстро поражает жизненно важные системы организма человека, из-за чего появляется:

общая слабость,

сильное снижение давления;

головная боль;

одышка

головокружение

отек тканей и воспаление лимфатических узлов.

Как действовать, если укусила змея

В случае укуса нужно как можно быстрее попасть к врачу, чтобы получить необходимую помощь. Однако, если транспортировка в больницу занимает определенное время, пострадавшему нужно дать домедицинскую помощь следующим образом:

Сохраняя спокойствие, следите, чтобы человек меньше двигался.

Освободите пораженную часть от одежды, обуви, украшений и тому подобного.

На место укуса наложите стерильную повязку с антисептиком.

Следите за тем, чтобы пострадавший пил много воды.

При наличии аптечки дайте ему 1 – 2 таблетки средства против аллергии.

Во время транспортировки положите пораженную конечность на возвышение.

По возможности приложите к ране лед, обернутый в ткань.



Змеи могут прятаться под камнями / Фото pexels

Чего не стоит делать при укусе змеи

Не пытайтесь обрабатывать рану дополнительно.

Не прижигайте рану.

Не накладывайте жгут.

Не употребляйте алкоголь.

Не высасывайте яд, ведь таким образом вы увеличите вероятность заражения. Кроме того, вы также можете оказаться в опасности. В то же время в Минздраве отмечают, отсасывать яд можно только в том случае, если невозможно получить медицинскую помощь в ближайшие часы.

Как уберечься от укуса змеи

Соответствующая одежда

Отправляясь в местность, где могут быть опасные пресмыкающиеся, надевайте брюки из плотной ткани и заправьте их в высокие ботинки.

Тщательно проверяйте место привала

Прежде чем сесть на траву, камень или бревно дерева, прошуршите или постучите палкой, чтобы отпугнуть змею. Обычно пресмыкающиеся сразу убегают от людей, услышав шаги, стук или голоса. Однако в жару их поведение может меняться, а такое простое действие позволит вам обезопасить себя от укуса.

Не прикасайтесь руками к непроверенным предметам

Часто змеи прячутся в старых пнях, стогах сена, под бревнами деревьев или камнями. Поэтому очень опасно исследовать их руками, лучше пользоваться палкой.

Не делайте резких движений

Змеи не нападают первыми и проявляют агрессию только в случае опасности. Поэтому при встрече с ними в ни коем случае не делайте резких движений. Лучше замрите и дождитесь пока змея уползет, или медленно отойдите в безопасную зону.



Что делать, если укусила змея / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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