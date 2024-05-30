Знал, что делает: "умный" осьминог обвил руку дайвера и привел к сокровищу – видеофакт

Дайвер Джулс Кейси из Австралии пошла за морским обитателем и сделала неожиданную находку. "Умный" осьминог схватил ее за руку и привел к спрятанным сокровищам.

По ее словам, животное останавливалось и оборачивалось, чтобы убедиться, что женщина следует за ней. Женщина не могла поверить в "маленькое чудо".

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Осьминог обвил руку дайверши и привел ее к "сокровищу"

По словам дайверши, осьминог якобы несколько раз схватил ее за руку под водой. Фотограф, отмеченная наградой, запечатлела момент, когда направилась по маршруту, которым обычно не ходит.

В видеоролике, размещенном на ее страницах в соцсетях, она говорит, что понятия не имела, куда ее ведет морской житель.

Это действительно было похоже на "ладно, мы отправляемся в небольшое приключение". В этот день он взял меня за руку и направился в другую сторону от того места, куда я обычно плыву. Когда он отправился в путь, то остановился и обернулся, чтобы убедиться, что я все еще иду за ним,

– рассказывала автор контента.

Джулс была немного удивлена, когда ее подвели к надгробию, на котором была фотография мужчины с маленькой белой собачкой.



Женщина нашла надгробие, на котором была фотография мужчины с маленькой белой собачкой / Скриншот с видео

Австралийка рассказала, что увидела фотографию джентльмена, который держит белую пушистую собаку. Это был очень эмоциональный момент, но самое приятное, что это умное существо привело ее туда.

По ее словам, в том районе работали несколько дайверов, а мужчина на фотографии был на самом деле отцом одного из ее друзей. После того как Кейси рассказала историю пользователям соцсетей, люди пришли к выводу, что животное точно знало, что делает.

Как это было: смотрите видео

Один из пользователей подчеркнул, что осьминоги умные, дружелюбные и часто одинокие. Они любят общаться с людьми, но стоит надевать очки, чтобы защитить глаза от несчастных случаев.