Ослик всегда обнимает девочку при встрече: трогательное видео крепкой дружбы

В социальных сетях люди были поражены от видео дружбы ослика и маленькой девочки. Чем их коммуникация особенная – читайте в материале.

Согласно видео, которое длится всего 47 секунд, когда ослик вышел и увидел девочку, сразу побежал к ней.

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Маленькая хозяйка уже ждала, чтобы подарить животному крепкие объятия. От счастья ослик выдавал громкие звуки и прижимался к девочке, как котенок.

Смотрите видео объятий девочки и ослика:

Ролик сразу стал активно распространяться социальными сетями и собрал более 4 миллионов просмотров. Кроме того, пользователи оставляли свои комментарии.

Что писали люди

"Тем, кто говорит, что человек господствует над животными и что у них нет души, я отвечу: "Посмотрите на это существо, которое глубоко чувствует".

"Невозможно смотреть на такое без слез. Ослики стали моими любимыми животными. Кто-то сказал однажды: "У них очень ласковые глаза". Я и сам это заметил. Смотрю видео и плачу".

"Как же это трогательно! Просто невероятно. Однажды один профессор сказал мне, что у животных нет ни чувств, ни памяти. Как же я спорил с ним! Это видео – мой доказательство. И память, и эмоции".

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