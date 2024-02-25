Океан вынес на побережье США "таинственное" мумифицированное существо: шокирующие фото

На острове Гилтон-Хед, что в Южной Каролине (США), была обнаружена туша "таинственного" существа в ужасном состоянии. Погибшее млекопитающее напоминает мумию - его серый окрас почти полностью покрыла белая пленка.

На опубликованных в социальных сетях кадрах можно увидеть, что под кожей животного просматривается скелет с четко выраженным позвоночником.

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Что это за "таинственное" мумифицированное существо?

Специалисты сети защиты морских млекопитающих (LMMN), которые исследовали останки животного, предположили, что это тело мертвого дельфина, что слишком долго находилось на солнце. Вероятно, волны сначала смыли тушу в океан, а потом снова выбросили на берег, где она и высохла.

Наша удивительная партнерша Эмбер Кюн проанализировала останки этого мумифицированного дельфина, а также собрала несколько образцов для опытов. Мы предполагаем, что это обычная афалина. Она была на солнце где-то в отдаленном месте, а потом ее вынесло на берег,

- сообщили представители организации LMMN.

Вероятно, волны сначала смыли тушу в океан, а потом снова выбросили на берег, где она и высохла / Фото из фейсбука LMMN

Под кожей афалины виднеется скелет с заметным позвоночником, что создает жуткий вид.

Пользователи соцсетей были шокированы. "Теперь вы видите, откуда берутся морские монстры!", — прокомментировал один из них.

Останки афалины, длина которой достигает около 8 футов, были похоронены на месте находки. Причина смерти животного пока неизвестна.

На фотографиях можно увидеть, что под кожей просматривается скелет с четко выраженным позвоночником / Фото из фейсбука LMMN

самую "застенчивую" ящерицу-червяка в мире заметили впервые за 90 лет

Редкий вид Ancylocranium somalicum parkeri, известный как сомалийская остроносая амфисбена, был замечен в Сомали после 90-летнего отсутствия. Неуловимую "ящерицу-червяка" не видели с начала 1930-х годов.

Эту необычную рептилию сфотографировал сотрудник некоммерческой организации HALO Trust Марк Спайсер. "Застенчивую" амфисбену обнаружили во время разминирования на территории самопровозглашенной республики Сомалиленд на границе с Эфиопией.