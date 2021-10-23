В Нидерландах мужчина поймал гигантского "мандаринового" сома

Заядлый рыбак из Германии поймал необычную желтую рыбу. Оказалось, что такой окрас у пресноводных рыб встречается крайне редко.

Мартин Глац, рыбак с Дуйсбурга, что в Германии вместе с братом-близнецом рыбачил на озере в Нидерландах. Он был потрясен, когда вытащил из воды желтого гиганта.

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Почему сом имеет такую необычную окраску

Глац подумал, что поймал большую щуку. По крайней мере рыба на другом конце удочки так сопротивлялась и имела такую ​​силу, как щука. Однако, увидев цвет спинки, Мартин сначала даже растерялся.

Сначала я ожидал большую щуку. Борьбу можно сравнить с большой 47-дюймовой (119 сантиметровой – 24 канал) щукой. Когда я увидел, какого цвета рыба, я немного запаниковал и закричал на брата, чтобы он положил сетку,

– сказал рыбак.

Глац достал рыбу в лодку, сделал с ней несколько фотографий, восхищаясь ее ярко-желтой окраской. Впоследствии он выпустил ее обратно в воду.



Мужчина отпустил сома обратно в озеро / Фото Мартина Глаца

Рыба, которую поймал Мартин – обычный сом, который водится в большей части Европы. Этот популярный вид дикой рыбы может вырастать до 2,5 метров длиной.

Впрочем, почти ни один из них не похож на улов Глаца. Большинство сомиков имеют серый цвет. "Мандариновый сом", которого поймал рыбак, скорее всего, является лейцитовым.

Лейцизм – это заболевание, которое влияет на пигментацию кожи. Это редкое заболевание, которое может поразить практически любой вид животных.

Большого сома поймали в Черновцах

Улов, который попал в новости, недавно произошел в Черновцах.

Мужчина на городском озере поймал гигантского сома примерно 3 метра длиной.

Очевидцы восторженно пофотографировались с ним, а потом отпустили в воду.

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