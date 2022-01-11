Не виделись 20 лет: как собака помогла хозяину воссоединиться с родными

Алфи Китсон забрал к себе брошенную собаку, которую назвал Милли. Благодаря особым талантам четырехлапой, мужчина смог воссоединиться с родными, которых не видел более 20 лет.

Милли стала известной благодаря своей привычке собирать мусор во время прогулки и выбрасывать его в мусорное ведро. Из-за этого четырехлапая часто становилась героиней новостей, что помогло Алфи Китсону найти брата Дэйва и сестру Энн.

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Известно, что в начале 2000-х годов Алфи уехал жить в Испанию. Однако после переезда он не смог найти контактов своих родственников.



Милли с Алфи / Фото SWNS

"Мы все родились и выросли в Герефорде. Но потом я поехал в Испанию, а мой брат с сестрой тоже сменили место жительства. В результате наши пути просто разошлись. Я вернулся в Англию 18 месяцев назад, потому что моя жена заболела. Однако только недавно узнал, что все это время меня пыталась найти сестра", – вспомнил Алфи Китсон.

Когда муж Энн смотрел сюжет о Милли, он увидел там Алфи. Это помогло найти адрес давно потерянного брата.

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"Однажды я вернулся домой и увидел там мою сестру. Это было настоящее чудо. Потом она связалась с моим братом Дэйвом. На прошлой неделе мы втроем наконец-то встретились и вместе прогулялись с Милли", – отметил Алфи.

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