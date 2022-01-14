Не смог пролезть в специальное отверстие: кролик смешно выломал дверцу

Кролик пытался попасть домой через специальное отверстие, чем насмешил пользователей социальных сетей. Люди начали активно распространять видео.

Согласно ролику, пухленький кролик пытался пролезть в специальное отверстие в дверях. Однако пушистый не смог это сделать и выломал его.

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В комментарии под видео хозяева отметили, что кролика зовут Нельсоном и ему только 8 месяцев.

Смотрите видео: как кролик не смог пролезть в специальное отверстие

Забавный поступок развеселил пользователей, поэтому они активно оставляли свои благодарные комментарии:

"Этот кролик такой волшебно милый. Он не толстый, он просто пушистый. Спасибо, что поделились с нами этой милой мордашкой".

"Самый милый грызун".

"Это так по-детски".

"Большой кролик, но такой милый".

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Что известно о кроликах

Существует около 150 разных пород этих животных. Они различаются по окраске, размеру и образу жизни. Декоративных кроликов содержат как домашних животных, ведь они дружелюбны и не боятся людей.

Эти животные постоянно жуют траву, что приводит к интенсивному износу зубов. Из-за они растут у них на протяжении всей жизни.

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