На Киевщине водитель вылетел в кювет из-за косули на дороге: что с "участниками" ДТП
Источник:Нацполиция
На Киевщине водитель съехал в кювет из-за косули. Это случилось 13 марта на подъезде к селу Логвин Володарской общины.
57-летний водитель "ГАЗ" увидел на дороге дикое животное и был вынужден выехать на обочину. Об этом сообщает полиция Киевской области.
Интересно Плюнул сопернику прямо в душу: тюлень и орлан устроили забавную схватку – кто победил
Чтобы избежать наезда, водитель был вынужден выехать на обочину, но из-за непогоды грузовик съехал в кювет.
К счастью, ни один человек и животное в аварии не пострадали.
На Киевщине водитель съехал в кювет из-за косули / Фото Нацполиция
Отмечается, что кроме правоохранителей Володарского отделения полиции Киевской области на месте работали представители ГСЧС.
В Северной Македонии медведь напал на туриста
В Северной Македонии, популярном туристическом направлении, отдыхающих призвали быть осторожными. Все из-за повышенной угрозы нападения бурых медведей.
Произошло это после того, как на прошлой неделе в результате нападения медведя в природном парке Маврово на западе Северной Македонии был ранен датский лыжник. Популяция животных в регионе выросла вдвое – причина этому глобальное потепление.