Лакомится с большим удовольствием: на Хмельнитчине котенок поймал змею, больше себя

На первых секундах ролика видно, что котенок лакомился в компании взрослой кошки, вероятно, его матери. При этом делиться с ней обедом он не захотел.

Кошка и котенок, лакомившийся пойманной змеей / Скриншот с видео

Размер пойманной змеи составляет около 30 сантиментов. Вероятно, "добыча" совсем неядовитая и является обычным ужем.

Пойманная добыча котов / Скриншот с видео

Дайвер покормил из рук гигантскую акулу

Джефф Джоэл решил погрузиться в воды Атлантического океана, что он уже не раз делал раньше. В этот раз он решил взять свой фотоаппарат Nikon D850. В другой держал массивный кусок пищи.

Через несколько секунд более полудюжины акул-быков начали кружить вокруг 66-летнего мужчины и семи других членов экипажа. Джефф начал кормить их словно щенков. Акула-бык длиной 2 метра и весом почти 300 килограммов спокойно пообедала из рук отважного драйвера.