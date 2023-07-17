Лакомится с большим удовольствием: на Хмельнитчине котенок поймал змею, больше себя
На Хмельнитчине местные жители обнаружили неожиданную находку. Маленький котенок стал настоящим охотником. Пушистик поймал огромную змею – больше себя.
Кошка добыла огромную змею
Удивительное видео распространилось в сети. На кадрах видно, что "добыча" хищника в разы больше его, но это не помешало коту удачно поохотиться.
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На первых секундах ролика видно, что котенок лакомился в компании взрослой кошки, вероятно, его матери. При этом делиться с ней обедом он не захотел.
Кошка и котенок, лакомившийся пойманной змеей / Скриншот с видео
Размер пойманной змеи составляет около 30 сантиментов. Вероятно, "добыча" совсем неядовитая и является обычным ужем.
Пойманная добыча котов / Скриншот с видео
Дайвер покормил из рук гигантскую акулу
Джефф Джоэл решил погрузиться в воды Атлантического океана, что он уже не раз делал раньше. В этот раз он решил взять свой фотоаппарат Nikon D850. В другой держал массивный кусок пищи.
Через несколько секунд более полудюжины акул-быков начали кружить вокруг 66-летнего мужчины и семи других членов экипажа. Джефф начал кормить их словно щенков. Акула-бык длиной 2 метра и весом почти 300 килограммов спокойно пообедала из рук отважного драйвера.