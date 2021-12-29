Мужчина в новогодней пижаме познакомился с очаровательными ламантинами: милое видео

Владелец компании из США, которая производит прозрачные каноэ для отдыха, поделился видео с соцсетями, как он общается с невероятными морскими жителями – милыми ламантинами. Мирные животные заинтересованно плавали вокруг прозрачного челнока и мужчины в волшебной пижаме с Санта-Клаусами.

Владелец прозрачного каноэ по имени Майкл сделал великолепные кадры морских ламантинов, которые подплыли к нему во время водной прогулки. Милых животных Майкл увидел на побережье Тампа-Бэй.

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Ламантины приплыли к мужчине, чтобы посмотреть на прозрачный транспорт, через который видна водная гладь.

Очаровательные животные покорили соцсети

Майкл поделился видео с милыми животными в инстаграме и ютубе.

Ламантины знакомятся с мужчиной в новогодней пижаме: смотрите видео

Что известно о ламантинах?

Эти крупные млекопитающие обитают на морском мелководье и питаются растениями. Их еще называют подводными коровами – за их мирное поведение и травоядность. Животные заселяют мелководье, заболоченные прибрежные районы и реки Карибского моря, Мексиканского залива, бассейна Амазонки и Западной Африки.

Это сезон для того, чтобы носить дурацкие пижамы и плохие свитера... и кататься на байдарках с ламантинами. Это было сделано во время катания на байдарках в заливе Тампа,

– отметил Майкл в заметке.

Мужчина владеет компанией, которая производит оригинальные прозрачные лодки уже 14 лет. Через прозрачное дно можно увидеть красоту подводного мира и поближе познакомиться с морскими обитателями.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны зверькам.