Милее, чем котята: 12 очаровательных фото коровок, которые не оставят вас равнодушными

Когда люди слышат что-нибудь о милых животных, они вряд ли думают о коровах. В их списках наверняка будут коты, собаки, кролики, хомячки или панды.

Но коров не учитывают зря. В борьбе за звание самых милых животных они легко смогут составить конкуренцию вышеупомянутым пушистикам. Не верите? Убедитесь сами – Pets 24 подготовили подборку волшебных фото коров, которые это докажут.

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"Могу я предложить вам фото милой коровы в эти трудные времена?"

Фото Reddit / IDontBeleiveImOnFIre

"Пушистый шотландский высокогорный теленок"

Фото Reddit / waffleboss

"Это Ива, недоношенный теленок. Она выросла с собаками, и думает, что она – одна из них"

Фото Reddit / Cashypants

"Мальчик и его корова дремлют на ярмарке"

Фото Reddit / tiameghan

"Коровка позирует со своим приятелем"

Фото Reddit / lnfinity

"Коровы станут вашими друзьями, если вы будете хорошо к ним относиться"

Фото Reddit

"Маленькая Му"

Фото Reddit / minstrelj

"Счастливого Рождества"

На досуге или на отдыхе можно больше познавать мир животных. Но и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Фото Reddit / AviahWinchester

"Мой дедушка больше не может ухаживать за своими коровами, поэтому я взял это на себя. Если честно, сначала они меня немного пугали, но сейчас я привязался к ним"

Фото Reddit / DLReads

"Этот теленок носит наушники, чтобы не мерзнуть"

Фото Imgur / jacekup17

"Через 15 секунд после этого фото она лизнула мой телефон"

Фото Reddit / triangleblues

"Коровка и ежик"

Фото Reddit / AnecstaticDude

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