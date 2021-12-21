Милее, чем котята: 12 очаровательных фото коровок, которые не оставят вас равнодушными
Источник:Reddit
Когда люди слышат что-нибудь о милых животных, они вряд ли думают о коровах. В их списках наверняка будут коты, собаки, кролики, хомячки или панды.
Но коров не учитывают зря. В борьбе за звание самых милых животных они легко смогут составить конкуренцию вышеупомянутым пушистикам. Не верите? Убедитесь сами – Pets 24 подготовили подборку волшебных фото коров, которые это докажут.
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"Могу я предложить вам фото милой коровы в эти трудные времена?"
Фото Reddit / IDontBeleiveImOnFIre
"Пушистый шотландский высокогорный теленок"
Фото Reddit / waffleboss
"Это Ива, недоношенный теленок. Она выросла с собаками, и думает, что она – одна из них"
Фото Reddit / Cashypants
"Мальчик и его корова дремлют на ярмарке"
Фото Reddit / tiameghan
"Коровка позирует со своим приятелем"
Фото Reddit / lnfinity
"Коровы станут вашими друзьями, если вы будете хорошо к ним относиться"
Фото Reddit
"Маленькая Му"
Фото Reddit / minstreljНа досуге или на отдыхе можно больше познавать мир животных. Но и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.
"Счастливого Рождества"
Фото Reddit / AviahWinchester
"Мой дедушка больше не может ухаживать за своими коровами, поэтому я взял это на себя. Если честно, сначала они меня немного пугали, но сейчас я привязался к ним"
Фото Reddit / DLReads
"Этот теленок носит наушники, чтобы не мерзнуть"
Фото Imgur / jacekup17
"Через 15 секунд после этого фото она лизнула мой телефон"
Фото Reddit / triangleblues
"Коровка и ежик"
Фото Reddit / AnecstaticDude
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