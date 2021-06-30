Медведи на пляже: в Калифорнии семья косолапых отдыхала рядом с людьми – видео

Черная медведица и 3 медвежат посетили пляж на озере Тахо. Животные купались, а потом еще и поели бутербродов из термохолодильника.

На видео, которое снял отдыхающий Джен Уоткинс, видно, что маленькие медведи плавают в воде, а крупное животное, вероятно, мама, ходит среди людей.

Мы все были немного шокированы, – рассказывает Уоткинс.

Взрослая медведица напоследок еще и украла немного бутербродов из портативного холодильника. После этого животные ушли в лес.

Встреча с медведями может быть опасной для людей. Хотя животные кажутся милыми, они несут смертельную угрозу.

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