Медведи на пляже: в Калифорнии семья косолапых отдыхала рядом с людьми – видео
30 июня 2021 , 16:34Читати новину українською
Источник:KCRA News
Черная медведица и 3 медвежат посетили пляж на озере Тахо. Животные купались, а потом еще и поели бутербродов из термохолодильника.
На видео, которое снял отдыхающий Джен Уоткинс, видно, что маленькие медведи плавают в воде, а крупное животное, вероятно, мама, ходит среди людей.
Мы все были немного шокированы, – рассказывает Уоткинс.
Взрослая медведица напоследок еще и украла немного бутербродов из портативного холодильника. После этого животные ушли в лес.
Встреча с медведями может быть опасной для людей. Хотя животные кажутся милыми, они несут смертельную угрозу.Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.
Посмотрите видео об опасном отдыхе