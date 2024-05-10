Малайзия планирует использовать орангутангов для дипломатии: что придумали

Малайзия планирует внедрить "орангутанговую дипломатию" в странах, которые импортируют пальмовое масло. Инициатива предусматривает дарение орангутангов с целью улучшения имиджа Малайзии как борца за сохранение биоразнообразия.

В шаге, напоминающий китайскую "дипломатию панд", Малайзия предложила отправить "посланцев дружбы" в рамках плана установления дипломатических связей с другими странами. Однако, эта идея столкнулась с оппозицией со стороны защитников животных, которые призывают правительство изучить альтернативные методы защиты окружающей среды и увеличения производства пальмового масла.

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Малайзия начнет "дипломатию орангутангов"

В ответ на одобрение Европейским Союзом запрета на импорт товаров, связанных с вырубкой лесов, в прошлом году Малайзия, второй крупнейший в мире производитель пальмового масла, раскритиковала это решение как дискриминационное. Этот шаг может существенно повлиять на производство пальмового масла в стране.

В недавнем заявлении министр плантаций и сырья Джохари Абдул Гани сообщил, что Малайзия планирует подарить орангутангов ключевым импортерам пальмового масла и торговым партнерам, таким как ЕС, Китай и Индия. Детали этой дипломатической инициативы пока не разглашаются.

Это докажет мировому сообществу, что Малайзия предана делу сохранения биоразнообразия. Мы покажем странам мира, что Малайзия остается надежным производителем пальмового масла и стремится защищать окружающую среду,

- заявил министр Джохари Абдул Гани.

Орангутанги оказались под угрозой исчезновения, что вызывает беспокойство. Отчет природоохранной группы WWF показал, что популяция этих человекообразных обезьян на острове Борнео сократилась до менее чем 105 000 особей.

Представительство организации в Малайзии подчеркивает важность сохранения лесов, которые служат естественной средой обитания этих животных, и призывает не допустить их дальнейшего уничтожения, чтобы освободить место для плантаций пальмового масла.



Малайзия начнет "дипломатию орангутангов" для увеличения продаж пальмового масла / Фото Unsplash

В последнее время зоозащитники выразили обеспокоенность по вывозу орангутангов в другие страны, ссылаясь на потенциальное негативное влияние на популяцию орангутангов в Малайзии.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) призвал правительство Малайзии сотрудничать со своими торговыми партнерами, чтобы защитить животных внутри страны, а не позволять их экспорт. Если не усилить меры по защите животных, это может привести к значительному сокращению популяции орангутангов, которая, по прогнозам, уменьшится до 47 000 особей к 2025 году.