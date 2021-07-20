На Каннском фестивале вручили премию лучшим актерам-собакам Palm Dog

В рамках Каннского кинофестиваля состоялось вручение премии Palm Dog Awards. Уже более 10 лет кинокритики отмечают лучшие роли собак в кино.

В 2021 году награду получила оскароносная актриса Тильда Суинтон. Точнее, важную награду заслужили ее собачки – спаниели, которые вместе с ней снялись в фильме.

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Кто из собачек получил Palm Dog

Любимцы актрисы – английские спрингер-спаниели Сноубеар, Дора и Рози. Они сыграли в фильме Джоанны Хогг "Сувенир: Часть 2" и за это получили награду Palm Dog.

Точнее, награду вручили самой Тильде Суинтон: буквально одели на шею во время церемонии.

Я должна вам сказать честно, это приз, который нужно получить. Мы так рады получить эту награду. Мы наблюдали за ним в течение многих лет,

– сказала на вручении Тильда.

Приз жюри поделили между собой питбуль Софи, которая сыграла в "Красной ракете" Шона Бейкера, и овчарка Панда с триллера "Ягненок" Вальдимара Йоганнссона.



Тильда и один из ее спаниелей / Фото с baskino

Palm Dog Awards присуждало жюри, в состав которого вошли:

основатель премии Тебе Роуз,

редактор Deadline's Executive Awards Джо убежит,

представители Deadline и другие.

На предыдущей церемонии в 2019 году премию Palm Dog Awards вручили Саюри, исполнившей роль Бренди – собаки героя Брэда Питта, в фильме "Однажды... в Голливуде". Режиссер Квентин Тарантино лично приехал в Канны вместе с Бренди, чтобы получить награду.

Собаки актрисы – настоящие звезды камер

Спрингер-спаниели Тильды не первый раз демонстрируют свои актерские способности. Несколько лет назад актриса вместе с Сандро Коппом сняли их в видеоклипе под музыку Генделя. Собачки радостно в слоу-мо бегают по плежу, радуясь водичке.

Спаниели Тильды Суинтон в клипе на композицию Генделя