"Любишь = Стерилизуй": где в Киеве можно будет бесплатно прооперировать любимца

Приют для животных в Киеве запускает уникальную акцию ко Всемирному дню стерилизации животных. В этом году он выпадает на 22 февраля.

Всемирный день стерилизации животных ежегодно проводится в последний вторник февраля. В этом году он выпадает на 22 февраля. В приюте "Сириус" анонсировали, что в этот день некоторые клиники Киева будут стерилизовать пушистиков бесплатно.

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В приюте считают, что только массовая стерилизация спасет Киев от сотен собак и кошек на улицах.

Ведь бездомные животные – это бывшие домашние или их дети. Мы хотим распространять идеи гуманного и ответственного отношения к животным. Разрушать мифы и стереотипы о стерилизации,

– рассказывает основательница приюта Александра Мезинова.



Стерилизованные животные живут дольше и более здоровой жизнью / Фото приюта "Сириус"

Почему важно стерилизовать животное

Статистика свидетельствует, что стерилизованные животные живут в среднем на 3 года дольше нестерилизованных. Кроме того, операция уменьшает риск различных заболеваний.

Стерилизация – простой и гуманный способ снизить численность бездомных животных. Но и домашним любимцам она тоже необходима – это улучшает качество и продолжительность жизни и снижает риск того, что ваш четырехлапый потеряется.

Как можно отметить Всемирный день стерилизации

Стерилизовать собственное животное

Стерилизовать уличных животных, которые живут в вашем районе.

Рассказать о важности стерилизации в соцсетях или друзьям.



В Киеве можно будет стерилизовать любимца бесплатно / Фото приюта "Сириус"

Где в Киеве будут стерилизовать животных

22 февраля некоторые ветеринарные клиники Киева стерилизуют животных бесплатно. Увидеть их можно на карте.

Что известно о приюте "Сириус"

Под опекой приюта находятся 3165 собачек и 218 котиков. С 2000-го года команда Сириуса стерилизует и находит постоянный дом пушистикам. За годы существования более 12 000 животных были стерилизованы.

Раньше мы писали о том, что помочь приюту теперь можно в чат-боте в вайбере всего за несколько кликов.

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