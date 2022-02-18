"Любишь = Стерилизуй": где в Киеве можно будет бесплатно прооперировать любимца
Источник:пресс-служба приюта "Сириус"
Приют для животных в Киеве запускает уникальную акцию ко Всемирному дню стерилизации животных. В этом году он выпадает на 22 февраля.
Всемирный день стерилизации животных ежегодно проводится в последний вторник февраля. В этом году он выпадает на 22 февраля. В приюте "Сириус" анонсировали, что в этот день некоторые клиники Киева будут стерилизовать пушистиков бесплатно.
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В приюте считают, что только массовая стерилизация спасет Киев от сотен собак и кошек на улицах.
Ведь бездомные животные – это бывшие домашние или их дети. Мы хотим распространять идеи гуманного и ответственного отношения к животным. Разрушать мифы и стереотипы о стерилизации,
– рассказывает основательница приюта Александра Мезинова.
Стерилизованные животные живут дольше и более здоровой жизнью / Фото приюта "Сириус"
Почему важно стерилизовать животное
Статистика свидетельствует, что стерилизованные животные живут в среднем на 3 года дольше нестерилизованных. Кроме того, операция уменьшает риск различных заболеваний.
Стерилизация – простой и гуманный способ снизить численность бездомных животных. Но и домашним любимцам она тоже необходима – это улучшает качество и продолжительность жизни и снижает риск того, что ваш четырехлапый потеряется.
Как можно отметить Всемирный день стерилизации
- Стерилизовать собственное животное
- Стерилизовать уличных животных, которые живут в вашем районе.
- Рассказать о важности стерилизации в соцсетях или друзьям.
В Киеве можно будет стерилизовать любимца бесплатно / Фото приюта "Сириус"
Где в Киеве будут стерилизовать животных
22 февраля некоторые ветеринарные клиники Киева стерилизуют животных бесплатно. Увидеть их можно на карте.
Что известно о приюте "Сириус"
Под опекой приюта находятся 3165 собачек и 218 котиков. С 2000-го года команда Сириуса стерилизует и находит постоянный дом пушистикам. За годы существования более 12 000 животных были стерилизованы.
Раньше мы писали о том, что помочь приюту теперь можно в чат-боте в вайбере всего за несколько кликов.
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