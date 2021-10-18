Личный тренер для бега: петух каждое утро гонится за девушкой – смешное видео

Крисси Капелло начинает свой день с пробежки, которую она осуществляет с персональным тренером – петухом. Как это происходит – читайте в материале.

Каждое утро Крисси Капелло начинает день с того, что открывает дверь с индийскими бойцовскими курами. После этого девушка сразу убегает, ведь за ней бежит огромный петух Кохинхин.

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Известно, что у этих птиц очень острые клювы. Конечно, укус петуха не грозит бешенством, однако раны таки могут быть.

Согласно видео, которое выставили девушка, даже кошка боится Кохинхина и старается держаться от него подальше. Если птица попадает в дом, четырехлапая прячется на столе, ведь туда петуху не добраться.

На самом деле эта традиция – просто игра. Если петух не понимает, что нужно выскакивать с открытой дверцы, Крисси возвращается к нему, чтобы начать игру с начала. Иногда девушка и сама может развернуться и побежать за Кохинхином.

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