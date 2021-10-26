В Кропивницком мужчины снялись в фотосессии со зверушками для помощи приюту

В кафе театра имени Марка Кропивницкого презентовали фотовыставку "Котики". Ее цель – поддержка приюта для животных "Бим".

На фотовыставке представили 20 фотографий: их герои – мужчины и животные, нуждающиеся в новом доме. Фото можно приобрести, и таким образом помочь животным в приюте.

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"Котики": мужчины и беззащитные животные

Автор снимков Мирослава Липа рассказывает: видит в сюжетах фото символичность – беззащитные животные и сильные мужчины. Серия содержит 20 фотографий.

Мужчина может защищать, он сильный, и в этом случае в защите нуждаются животные. Проблема существует. Я и мои партнеры по проекту хотим, чтобы больше людей о ней узнала, а значит, мы больше поможем бездомным животным,

– говорит фотограф.

Мирослава Липа рассказала, что найти желающих на фото было нетрудно: подключила своих знакомых и бросила клич в соцсетях. Животных забирали из приюта и отводили на просторную локацию.

Некоторым животным нужно было дать время, чтобы привыкнуть, некоторые были агрессивными, но в конце концов всем нравилось. Я свою героиню называл Маша, она для меня Маша,

– рассказал участник фотосессии Сергей, снимавшийся с кошкой.

Фотосессия мужчин с беспризорными животными / Скриншоты с видео, фото Суспильного

Сотрудница приюта "Бим" Евгения Цапенко рассказала, что животным съемки нравились. Территория приюта – в лесу, поэтому собаки были счастливы гулять.

Идея принадлежит Мирославе, говорит Евгения.

Она ее вынашивала в голове, приезжала к нам часто, и видела то, что есть внутри этого дела, а не обертку – такую, которую видят все. Проблемы животных интересуют только тех людей, которые работают в приюте,

– рассказала зоозащитница.

В приюте "Бим" сейчас 280 собак и 35 кошек. Деньги на их содержание дают благотворители, к сожалению, его не финансирует государство или город. Зоозащитники собирают на строительство вольеров и будок: нужно 50 тысяч гривен.

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На собранные деньги песикам купят новые будки / Скриншот с видео

Увидеть фотографии можно до 31 октября. Деньги на приют можно оставить в кафе. Также можно связаться с работниками приюта по этой ссылке, чтобы узнать потребности животных.