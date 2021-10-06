Кот ежедневно проводит 7-летнюю девочку в школу: трогательное видео

Более 2 лет черно-белый кот Крейг живет в семье Лезерман. На новых хозяев он ждал 8 месяцев, сидя в приюте.

Джессика Лезерман отметила, что теперь Крейг живет своей лучшей жизнью: он очень умный, избалованный и упитанный кот. "Если вы думаете о том, чтобы "усыновить" взрослого кота, перестаньте сомневаться. Сделайте это", — добавила женщина.

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Крейг не только оказался хорошим, но и невероятно заботливым и ответственным. Когда 7-летняя девочка пошла в школу, кот начал ежедневно провожать ее до автобуса и встречать днем.

Он обязательно ждет, пока хозяйка сядет в автобус и поедет, только тогда возвращается домой. Через несколько часов он снова выходит на улицу, садится на траву и ждет, когда девочка вернется. При этом семья утверждает, что Крейга этом никто не учил.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

"Теперь все соседские дети знают его. Весь автобус кричит: "Крейг", когда они подъезжают", — вспомнила Джессика.

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Также женщина отметила, что многие люди оставляют свои комментарии к видео с котом. Например, говорят, что он выглядит, как дедушка, который проводит свою маленькую девочку в школу.

Смотрите видео: как кот провожает девочку