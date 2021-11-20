Косолапый покупатель: в США медведь зашел в магазин, воспользовавшись дезинфектором

В американский магазин 7-Eleven ворвался медведь, который собирался поживиться чем-нибудь с полок. Животное испугало продавщицу, однако вело себя довольно вежливо – медведь придержал дверь и даже воспользовался антисептиком.

Необычный посетитель из Калифорнии шокировал соцсети – он и испуганная женщина стали звездами интернета.

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Видео с медведем-покупателем появилось на странице 44-летней Рэйчел Дукусин, работающей в магазине.

Что известно о медведе Косолапый – это бурый медведь. Раньше животные этого вида жили только на севере Америки, но из-за глобального потепления их ареал обитания расширился. Бурый медведь один из самых больших хищников в мире. Эти медведи – всеядные существа, поэтому, кроме мяса или рыбы, они могут лакомиться ягодами, фруктами или орехами.

Этот медведь, похоже, был очень голодным – до того, как животное попало в магазин, продавщица пыталась прогнать его с территории 7-Eleven.

Животное заметило женщину и пошло к ней. Испуганная Рэйчел успела спрятаться за прилавок и пыталась отогнать упрямого медведя. Однако косолапый не поддался на крики продавщицы – животное спокойно зашло в магазин, придержало дверь и начало выбирать товары на полках.

Интересно, что бурый медведь даже активировал дезинфектор, стоявший у входа – похоже, косолапый тоже не хочет заболеть.

Понять поведение животных иногда очень сложно. Но в чем мы уверены, что с кормом Purina® вы сможете точно угадать со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четырехлапым гурманам.

Женщина успела вызвать экстренные службы, которым удалось отогнать медведя. Животное снова вернулось к магазину, чтобы пошариться на местных мусорниках.

Видео с упрямым медведем женщина опубликовала на своей странице в тиктоке. Ролики стали вирусными в сети – видео с мохнатым покупателем собрало более 9 миллионов просмотров.